«Hay un riesgo para la democracia en esta elección»: Exsubsecretario de Frei Guillermo Pickering (DC) se desmarcó de apoyo del expresidente a Kast

"Esta no es la derecha de centroderecha, este es el pinochetismo. Y el pinochetismo y la democracia son antinómicos. Hay antecedentes objetivos que permiten decir lo que estoy diciendo", señaló el militante demócratacristiano, quien advirtió el peligro de una "militarización de la política en Chile".

En declaraciones al portal El Mostrador, el exsubsecretario de Interior del gobierno del expresidente Frei Ruiz-Tagle, Guillermo Pickering (DC), se desmarcó del apoyo brindado por el exmandatario a José Antonio Kast, pues a su juicio en esta elección «hay un riesgo para la democracia».

«Hay un riesgo para la democracia en esta elección presidencial (…) Porque esta no es la derecha de centroderecha, este es el pinochetismo. Y el pinochetismo y la democracia son antinómicos. Hay antecedentes objetivos que permiten decir lo que estoy diciendo», señaló el militante demócratacristiano.

Para Pickering, de ser electo, Kast y el Partido Republicano, con el argumento de combatir la delincuencia, «van a tratar de imponer en el Congreso facultades ejecutivas, excepcionales, derivadas de un Estado de Sitio, donde los jefes de plaza son militares», advirtiendo en seguida que «aquí hay gente que quiere que las Fuerzas Armadas salgan a matar, lo que hay detrás de todo ese discurso fascistoide es que las FFAA salgan a matar».

«Yo soy hijo de militar, mi padre se los advirtió antes del Golpe, después iban a ser responsables de todas las muertes (…) Ahora, ¿quién se va a hacer responsable cuando los militares tengan que disparar en las poblaciones, si no están entrenados para ser policías? Va a pasar lo mismo que antes, la derecha los va a usar y después los va a botar», manifestó Pickering, asegurando que lo que terminará ocurriendo será una «militarización de la política en Chile».

Huenchumilla: Frei Ruiz-Tagle «lesiona la memoria histórica» de su padre y Chile por apoyo a Kast

