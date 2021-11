«Haz que la democracia suene bien»: Naciones Unidas y organizaciones sociales hacen llamado a ir a votar en las próximas elecciones

La canción “Todos Juntos” de Los Jaivas no tiene la misma fuerza si faltan algunos instrumentos. Hacer ese ejercicio musical sirve para entender la democracia: si no participamos todos y todas no es lo mismo. Esa melodía incompleta es el gran eje que cruza la campaña “Haz que la democracia suene bien”, ideada por la articulación de organizaciones sociales “Ahora nos toca participar” y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.

La iniciativa partió este 3 noviembre en redes sociales y radios, con el propósito de convocar a una amplia participación electoral en las próximas elecciones del 21 de noviembre, pero además, la campaña tiene un foco importante en convocar especialmente a los grupos históricamente marginados a ejercer su derecho a voto.

“Hablamos de personas mayores; migrantes y refugiados; personas con discapacidad; mujeres; personas pertenecientes a pueblos originarios y al pueblo tribal afrodescendiente; y personas que son discriminadas por razones de identidad de género, expresión de género u orientación sexo afectiva. El llamado es a que todas se sientan involucradas y convocadas a ejercer su derecho a voto, sin exclusión y haciéndose parte de este ejercicio democrático“, afirmaron los impulsores de la campaña.

Felipe Ajenjo, coordinador del área Gobernanza y Territorio del PNUD, dijo saber que la participación electoral “ha caído en forma brusca las últimas décadas y cerca de la mitad de quienes pueden hacerlo no votan. Es preocupante además que son ciertos grupos quienes persistentemente no votan, ya sea por desinterés, falta de información o por tener mayores dificultades para hacerlo. Focalizar los esfuerzos de fomento de la participación electoral en grupos históricamente excluidos de estos y otros procesos políticos es valioso para revitalizar la democracia”.

En la misma línea, Marcela Guillibrand, coordinadora de Ahora Nos Toca Participar, recordó que “junto con hacer el llamado a votar, creemos que es importante convocar, especialmente, a quienes por diversas razones se han restado de ejercer su derecho a voto. Nuestro objetivo es resguardar y promover una participación electoral de manera segura e informada y para ello la accesibilidad e inclusión son fundamentales para garantizar su derecho y que se sientan parte“.

Según datos recogidos a través de SERVEL sobre participación electoral en nuestro país, para el plebiscito de 2020 el rango etario con menor participación fue desde los 70 años en adelante, que corresponde a 3 millones 600 mil votantes. Y en cuanto a migrantes y personas refugiadas, hay 378.829 habilitadas para votar, pero para el plebiscito de 2020 sólo un 20,91% de ellas ejerció este derecho.

Asimismo, de acuerdo al actual padrón electoral, 2 millones 600 mil personas con discapacidad pueden ejercer su derecho a sufragar con voto asistido. Aquí, siguiendo el protocolo de “Buen trato para personas en situación de discapacidad”, se indica que las y los acompañantes de quienes requieren voto asistido deben ser personas de confianza de quien sufraga, y que los o las presidentes de mesa también pueden asistir el voto si la persona lo requiere. Además, la ley establece que todas las mesas de votación deben contar con plantillas de votación con ranuras y sistema braille.

Otro aspecto sensible en día de elecciones, y que ha sido abordado por el SERVEL desde el Plebiscito del 2020, se refiere al trato y a la inclusión de las personas trans en el ejercicio de su derecho a voto. De acuerdo al instructivo, las personas deben ser tratadas por su nombre social y pronombres elegidos, de tal manera de evitar situaciones incómodas, cuestión que podría inhibir su intención de participar en el proceso eleccionario.

Revisa la campaña en www.ahoranostocaparticipar.cl