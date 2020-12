Heinrich Wittig, candidato a alcalde: “Necesitamos una administración que recupere Villa Alemana para la comunidad”

En la antesala de la elección primaria del domingo 20 de diciembre del Pacto Unidad Constituyente, para elegir a su candidato a la alcaldía de Villa Alemana, en la Región de Valparaíso, Heinrich Wittig es una alternativa concreta con una larga experiencia en el trabajo de voluntariado a través de la Defensa Civil, como encargado de emergencia comunal, y dirigente vecinal con un gran conocimiento de los principales problemas que afectan a la ciudad.

¿Qué lo motivó para levantar una candidatura a alcalde en este período de gran incertidumbre política?

Lo primero es que me siento un servidor público y desde allí nace una legítima inquietud por la comunidad. Desde muy joven me integré a la Defensa Civil y luego en el trabajo comunal me dediqué a actuar ante emergencias y también a tener un rol como dirigente vecinal. Es un momento de cambios en los liderazgos y siento interpretar a una comunidad que necesita nuevas propuestas y estilos de trabajo. Yo represento al Partido Radical, pero principalmente a vecinos y vecinas de Villa Alemana y Peñablanca que esperan respuestas a sus problemas y un trato digno y humano, aunque se escuche obvio, pero lo obvio, hoy no ocurre.

Villa Alemana ha presentado problemas con el medioambiente y aparece como tema prioritario en todas las consultas a vecinos: ¿Cómo lo aborda en su campaña?

Sin duda el tema medioambiental es prioritario en la comuna, lamentablemente se ha vendido la ciudad y se ha sostenido un desprecio por el medioambiente. Nosotros tenemos ejes básicos, como por ejemplo, aumento de áreas verdes dentro de una estrategia ambiental, una nueva definición de las zonas de protección, lo mismo que una especial preocupación de los cuerpos de agua urbanos. También dar la protección respectiva a los cerros e influir en el Plano Regulador del Gran Valparaíso como instrumento que fija el rumbo ante la explosión inmobiliaria y congestión en la ciudad, todo esto acompañando de capacitación, educación y participación ciudadana e institucional, con un dialogo permanente y respetuoso.

El acceso a la salud tiene un rol relevante para los vecinos y vecinas, ¿cómo piensa dar una mayor cobertura?

Primero queremos mejorar el acceso a la atención primaria con la instalación de nuevos CESFAM, a través de la postulación de fondos públicos, el fortalecimiento de los servicios de atención primaria de urgencia (SAPU), mejorar la asignación de horas para consultas y controles de salud digital, telefónica y presencial, privilegiando el trabajo intersectorial y comunitario, y entregando servicios de salud humanizados, integrales y resolutivos con alta calidad técnica a toda la comunidad de Villa Alemana y Peñablanca.

La educación también tiene una importancia central en la comuna, ¿qué mirada tiene con respecto al trabajo local en ese ámbito?

Esta es un área que me representa mucho atendiendo a que mi madre fue profesora en la educación pública. La educación municipal debe profundizar la enseñanza de idiomas, inglés, asimismo la educación social, instaurar la educación cívica. El trabajo de los maestros es fundamental para el desarrollo de las nuevas generaciones y deben tener las condiciones plenas para cumplir sus funciones con el rol integrador de la familia en los diferentes establecimientos municipales.

¿Cuál es el enfoque social que quiere dar a su gestión municipal considerando las herramientas con que se cuenta en la actualidad?

Sin duda en el área social las políticas municipales estarán orientadas en la juventud y las personas mayores, en síntesis, a la familia, donde el desarrollo económico la igualdad y la inclusión deben ser fundamentales. Queremos tener un municipio inteligente, abierto y cercano en su gestión. Necesitamos una administración que recupere Villa Alemana para la comunidad y todas las líneas programáticas van a tener un sentido cuyo fundamento es el respeto a la condición humana. Las personas exigen y piden ese respeto, de ahí arranca todas nuestras propuestas, gestión y acciones concreta.

Una comuna alegre y diversa necesita cultura, deporte, esparcimiento. ¿Tiene una propuesta de contenidos en estas materias?

El alma se fortalece con la expresión artística en todas sus dimensiones, por lo tanto, fortaleceremos a través de un plan integral de puesta en valor del arte, cultura y patrimonio de los distintos sectores de la comuna. Se debe actualizar el plan municipal de cultura, también impulsar y fortalecer la formación de lencos artísticos comunales.

En lo deportivo queremos posicionar a nuestra ciudad como un referente a nivel nacional desarrollando una cultura deportiva integral que favorezca al bienestar de la comuna de Villa Alemana.

Finalmente: ¿Qué mensaje les deja a los vecinos y vecinas?

He sido servidor público desde muy joven a través de la Defensa Civil, he sido cercano al Cuerpo de Bomberos a través de mi padre, voluntario de la 3° Compañía de Peñablanca, como dirigente gremial fui presidente y tesorero de la Asociación de Funcionarios Municipales, dirigente vecinal de la junta vecinal Barrio Norte y Director de la Comunidad Sumados por Villa Alemana, y quiero señalar mi compromiso de la actividad pública con los problemas y anhelos de los vecinos y vecinas de mi ciudad que están esperando un mejor trato y respuestas a sus demandas. La mejor opción la deciden las personas con su voto y estoy disponible para ello. Quiero reiterar que esta es una oportunidad para recuperar Villa Alemana. Por lo tanto, espero su apoyo para que juntos recuperemos la ciudad de Villa Alemana para todas y todos.

El Ciudadano