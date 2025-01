Hija del senador Fidel Espinoza (PS) lleva siete días desaparecida: Fiscalía abrió investigación por presunta desgracia

El senador Fidel Espinoza (PS) reveló este miércoles que su hija Camila, de 29 años, lleva más de siete días incomunicada tras irse de excursión al sector de La Junta, en la comuna de Cochamó, Región de Los Lagos.

A través de sus redes sociales, el parlamentario relató que su hija «se dedica, junto a su pareja, al trekking, actividad que implica explorar nuevas rutas, en este caso, en el sur de nuestro país.»

«Mientras me encontraba hoy trabajando en la comisión de Pesca, se ha comunicado la familia de la pareja de mi hija, que es profesional en esta materia, quien ha manifestado la preocupación extrema por el hecho de que no tiene comunicación con ellos desde hace más de siete días, cuestión que no es habitual en él, ni menos en Camila», contó Espinoza.

«Quiero como padre manifestar mi preocupación por lo que está pasando (…) Tengo mucha fe en Dios, tengo mucha fe en que no le va a pasar absolutamente nada y que las labores de búsqueda van a ser fructíferas», agregó.

El día q te titulaste de periodista gozabas de felicidad por habernos dado esa alegría. Hoy solo pido a dios q sean errores los cometidos en su ruta y q aparecerán todos bien.

Gracias a las miles de personas q con su aliento permiten seguir en pie. Gracias a las policías por lo… pic.twitter.com/fLTtXzDY6z — Fidel Espinoza Sandoval (@fidelsenador) January 16, 2025

En tanto, la Fiscalía Regional de Los Lagos abrió una investigación por presunta desgracia durante la tarde de este miércoles, instruyendo al GOPE y al SEP de Carabineros realizar las diligencias correspondientes en el sector.

Según informó el fiscal Fernando Metzner, las víctimas acudieron al lugar el pasado 9 de enero, y desde esa fecha «los lugareños no tuvieron noticia del retorno de estas personas y sus familiares tampoco han podido tomar contacto con ellos».

Senador Espinoza asegura estar «desesperado»

En entrevista con Chilevisión, Espinoza entregó nuevos detalles sobre la desaparición y aseguró que se encuentra «desesperado» por encontrar a su hija.

«Le escribí a mi hija el sábado y no me contestó, pero lo encontré como algo natural, porque ella andaba siempre de excursión (…) La familia (del joven) me asusta porque, de alguna u otra forma, él siempre ha dicho que ellos tienen un código, que al quinto día si no dan señales hay que comenzar una búsqueda«, alertó.

«Solo estoy actuando como un papá que está desesperado (…) Espero que sea una irresponsabilidad que hayan cometido y que no haya pasado nada malo, y que, si fue así, o algo fortuito que les haya ocurrido que ojalá aparezcan con salud», agregó.