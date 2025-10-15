Como Pedro por su casa: pillan al hijo de Andrés Chadwick sin licencia y sin papeles en Las Condes (video)

Un control rutinario terminó con el retiro de circulación de un Renault Clio 2007 y con una nueva polémica: el hijo de Andrés Chadwick Piñera sin licencia, sin papeles y el vehículo, en el que transitaba, con un historial de 330 multas en el Registro Civil desde 2009, según constató Radio Bíobío. El procedimiento ocurrió la mañana de este miércoles en Apoquindo con El Bosque (Las Condes, Santiago), en un operativo de fiscalización del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) con apoyo de Carabineros.

Durante una fiscalización vehicular en la comuna de Las Condes, Carabineros retuvo a Andrés Chadwick Costa, hijo del exministro del Interior, por tener vencida la documentación de su vehículo.



🎥©AgenciaUno/Hans Scott pic.twitter.com/a7ZbMIDUYX — AgenciaUno (@agenciaunochile) October 15, 2025

Hijo de Chadwick sin licencia: fiscalización, documentos vencidos y retiro del vehículo

De acuerdo con información de Carabineros, Andrés Chadwick Costa fue fiscalizado mientras conducía un Renault Clio año 2007. En la inspección no portaba licencia de conducir y la documentación del vehículo estaba vencida. Por dichas infracciones, el automóvil fue retirado de circulación.

Fiscalizadores del MTT, con apoyo de Carabineros, controlaron a Andrés Chadwick Costa en Apoquindo con El Bosque. Circulaba sin licencia y con documentación vencida. El vehículo fue retirado de circulación. Según el Registro Civil —revisado por BioBioChile— el auto acumula 330 multas desde 2009.

Hijo de Chadwick sin licencia: 330 multas acumuladas, según Registro Civil

El informe de multas del Registro Civil —revisado por Radio Bíobio— consigna que el vehículo registra 330 infracciones desde 2009. La cifra refuerza la decisión administrativa de sacar el auto de las calles, en línea con la normativa de seguridad vial y control de tránsito.

Antecedentes laborales

Según antecedentes públicos, Chadwick Costa es comunicador audiovisual, ha participado en campañas políticas, fue productor general de la Presidencia durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera y es colaborador en la Municipalidad de Providencia.

