Hijo mayor de Longueira asume cargo en la Secretaría de Comunicaciones del Gobierno

Juan Pablo Longueira Brinkmann, hijo mayor del ex senador, ex ministro y ex presidente de la UDI, Pablo Longueira , asumirá un nuevo cargo en el Gobierno, esta vez en la Secretaría de Comunicaciones (Secom), según consigna un reporte publicado por el diario La Tercera.

De acuerdo al reporte del matutino, desde el próximo 1 de septiembre Longueira regresará a La Moneda para para integrarse al equipo que dirige Jorge Selume, enfocado específicamente en la organización de las cumbres APEC y COP-25, que tendrán lugar en nuestro país en noviembre y diciembre, respectivamente.

Longueira Brinkmann estaba trabajando con el ministro Alfredo Moreno desde antes de que comenzara el segundo Gobierno de Sebastián Piñera. Fue su jefe de gabinete en el Ministerio de Desarrollo Social y lo siguió, en la misma condición, a Obras Públicas.

Asimismo, en junio, causó controversia la revelación de que había comprado tierras indígenas, al igual que el subsecretario Rodrigo Ubilla. De hecho, el ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, pidió un informe a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) para esclarecer la compra de tierras por parte de su jefe de gabinete.

En ese momento, el ministro Moreno informó que la operación se realizó “con todos los estudios correspondientes, de hecho, tiene los certificados de Conadi de la época, del año 2015, otro gobierno, en el cual señalaban que no estaba en el registro de las tierras indígenas, y el estudio de la propiedad”.