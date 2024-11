Hipocresía en el Congreso: Diego Schalper envía condolencias, pero votó en contra de reemplazo de Mercedes Bulnes

El fallecimiento de la diputada Mercedes Bulnes, quien enfrentó con fortaleza un agresivo cáncer de colon, ha suscitado diversos comentarios en el mundo político. Sin embargo, las condolencias expresadas por el diputado Diego Schalper (RN) han generado críticas al recordarse que él, junto a otros parlamentarios de derecha, votó en contra de las solicitudes de Bulnes para ser reemplazada en la Comisión de Ética durante su tratamiento médico.

En junio de este año, Bulnes, quien representaba a la bancada independiente pro- Frente Amplio, solicitó un reemplazo temporal a la Comisión de Ética para poder dedicarse a su tratamiento de quimioterapia. A pesar de ser una medida razonable y necesaria, 23 diputados de derecha, incluido Schalper, rechazaron la moción, imposibilitando su aprobación. Entre los opositores se encontraban Jorge Alessandri (UDI), Juan Antonio Coloma (UDI), Camila Flores (RN) y Johannes Kaiser (IND.), entre otros.

La negativa obligó a la diputada a mantener su participación activa en el Congreso a pesar de su delicado estado de salud. Meses después, en agosto, Bulnes volvió a pedir su reemplazo, pero nuevamente fue rechazada por la Cámara con 50 votos en contra y 17 abstenciones. En ese momento, Bulnes expresó su frustración en redes sociales,

«¿Quieren que la comisión no funcione? ¿Quieren que quede empatada y no se les pueda sancionar? Votando en contra de mi reemplazo, me obligan a asistir a la comisión a pesar de mi tratamiento y enfermedad», señaló en X.

El fallecimiento de la diputada a los 74 años dejó un vacío en la política nacional y un debate abierto sobre la falta de empatía en algunos sectores del Congreso. Las condolencias emitidas por Schalper y otros parlamentarios de derecha han sido calificadas como un gesto vacío por quienes consideran que su actuar durante la enfermedad de Bulnes demostró desinterés y una priorización de intereses políticos por sobre la humanidad.

Las redes sociales estallaron con críticas hacia estos parlamentarios, tildándolos de «hipócritas» y cuestionando su capacidad de actuar con verdadera consideración por sus colegas en momentos críticos.