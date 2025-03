Historiador Pablo Seguel sobre exgeneral Fernando Matthei: «Debería haber estado en conocimiento de las violaciones a los DD.HH»

Nuevas miradas sobre la responsabilidad de mando del excomandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile (FACH), Fernando Matthei, han surgido a raíz de los dichos de su hija, la candidata presidencial de la UDI y RN, Evelyn Matthei, quien aseguró que no hubo violaciones a los derechos humanos bajo el mando de su padre en la Fuerza Aérea. Aunque documentos y fallos judiciales contradicen sus palabras.

En conversación con El Ciudadano, el historiador de la Universidad de Chile, Pablo Seguel, señaló que según registros y documentos históricos, el entonces coronel Matthei ocupó puestos clave en la estructura de la FACH durante los primeros años del régimen. Entre diciembre de 1973 y julio de 1974, fue director de la Academia de Guerra Aérea (AGA), lugar donde operó el Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea (SIFA), entidad sindicada en los informes Retting y Valech como responsables de detenciones ilegales, torturas y desapariciones forzadas.

Posteriormente, Matthei asumió como Director de Operaciones de la FACH hasta 1976, posición desde la cual el SIFA dependía directamente de su mando hasta la creación de la Dirección de Inteligencia a fines de 1974 y comienzos de 1975.

El académico, sostiene que, desde la perspectiva de responsabilidad de mando, «Matthei debería haber estado en conocimiento de las violaciones a los derechos humanos cometidas por el SIFA en la AGA y en otras dependencias de la FACH. Es poco razonable que un comandante de instituto no tengo conocimiento de lo que suceda al interior de sus dependencias. Que la investigación judicial no haya proliferado es algo diferente a lo que podemos reconstruir hoy contrastando su testimonio con documentos reglamentarios y decretos de la época».

. Esto tras que en 2012, en un programa de TV haya afirmado que en ese tiempo se le mintió cuando preguntó sobre las violaciones de los derechos humanos. Sin embargo, afirmó que no se arrepiente de lo sucedido.

Además el historiador señaló que durante una entrevista para el programa Mentiras Verdaderas en 2016, el propio Matthei reconoció haber estado al tanto de lo que ocurría en su institución, aunque nunca fue investigado ni procesado judicialmente por estos hechos. «El General Matthei lo reconoció en una entrevista de 2016 por el programa Mentiras Verdades. Su hija quizás no conoce los antecedentes, pero los documentos existentes nos hacen ser más cautos», menciona Seguel.

El debate sobre su grado de responsabilidad vuelve a cobrar relevancia, especialmente a luz de las declaraciones de su hija, Evelyn Matthei, ex alcaldesa de Providencia y candidata presidencial de Chile Vamos. «Quizás ella no conoce los antecedentes, pero los documentos existentes nos hacen ser más cautos. No se puede descartar esa posibilidad«, agrega Seguel.

El historiador concluye, a pesar de que las investigaciones judiciales nunca han profundizado en su rol, los antecedentes históricos muestran que el general Matthei tenía información sobre lo que ocurría en la FACH durante la dictadura. Su caso sigue siendo un ejemplo de cómo el peso de la historia y la búsqueda de justicia continúan marcando la memoria chilena.