Histórico fallo: Absuelven a joven que mató a su padrastro para evitar que este asesinara a su madre

En un fallo histórico, la Justicia absolvió a Camilo Aliste, un joven que en 2021 mató a su padrastro para evitar que este siguiera agrediendo a su madre, ataque que estaba poniendo en riesgo la vida de la mujer.

En una primera instancia, Aliste fue condenado a tres años, pero su defensa logró la anulación del juicio. Posteriormente, en un nuevo proceso, los tribunales finalmente recogieron el planteamiento de legítima defensa y lo dejó libre de cargos.

La Justicia acreditó y estableció que si el joven no hubiese actuado, su madre habría sido la víctima fatal.

En declaraciones al canal Chilevisión, el joven dijo estar «más tranquilo, pero estar tanto tiempo en el juicio te hace vivir condenado. Estuve dos años y medio y no me puedo sacar esa condena de encima».

Asimismo, aseguró que «tuve que actuar por necesidad. No tuve otra opción. Tenía que salvar a mi mamá, no tuve más alternativa. Solo pensaba en salvar a mi mamá y no encontrarla muerta».

Por su parte, su madre contó al citado medio que ella «una relación con esta persona durante diez años, donde fui violentada, abusada. Me separé de él el año 2019, pero él continuó con la violencia, no cumplía lo que la justicia le decía. En octubre del 2021 él me tuvo encerrada en su casa durante tres días… yo pude avisar y fue el día que mi hijo me fue a buscar y ocurrió lo que pasó. Obviamente lamentable, yo hice todo lo que me dijeron que hiciera, pero no resultó», manifestó.

Finalmente, el abogado Marcelo Aceituno de la Defensoría Penal Pública destacó que «la justicia reconoce que cometió un homicidio, pero ante las circunstancias que él estaba viviendo, no había otra forma de actuar».

Mira la entrevista completa ACÁ