Hospital Clínico de la U. de Chile realiza técnica quirúrgica que entrega una nueva voz a las personas trans

“Para una persona trans, sonar de acuerdo a su género y que en el teléfono la escuchen y le digan ‘señora’ o ‘señorita’ es casi tanto o más importante que hacerse una mamoplastia u otro procedimiento quirúrgico parecido”, explica el Dr. Christian Olavarría, jefe de la Unidad de Voz del Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, quienes están realizando en el país una técnica quirúrgica que posibilita el cambio de voz en las personas.

“Nosotros fuimos probablemente los primeros en hacer esta técnica en Chile. Partimos en 2014, porque comenzamos a notar que llegaban personas que nos pedían este tipo de procedimientos. La cirugía de reasignación vocal es un cambio que permite que las personas trans se sientan mucho más a gusto con su voz y, por lo tanto, logran ser más sociables y sentirse más seguras frente a otros”, señala el profesional.

La importancia de la voz en las personas generó una nueva perspectiva terapéutica que implica un manejo integral y específico de la condición vocal de ellas. La primera recomendación del equipo médico para las personas que desean reasignar su voz es una terapia fonoaudiológica, la que bien lograda puede hacer que ellas adquieran una voz más acorde a su identidad de género sin la necesidad de ningún tipo de procedimiento quirúrgico.

“Hemos tenido personas que no se operan porque, luego de la terapia fonoaudiológica, ellas ya se sienten cómodas con la voz que consiguieron”, relata el Dr. Olavarría.

Así, esta intervención brinda una nueva voz a una persona que no se siente identificada con el tono, de acuerdo a su género. ¿En qué consiste esta intervención y por qué no es tan conocida en Chile? La voz tiene distintas características, aparte de la intensidad (volumen) y la frecuencia (tono), por lo que no necesariamente una voz aguda es femenina o una voz grave es masculina.

“Hay una serie de otros factores que hacen que la voz pueda sonar más masculina o más femenina según los cánones sociales, como la forma en que se habla, se pronuncia o se hace énfasis a las palabras”, explicó el otorrinolaringólogo.

Por otro lado, en el caso de las personas que tuvieron poca motivación para la terapia fonoaudiológica, que no tuvieron una buena respuesta a la terapia o que tienen el tono de voz muy grave, el equipo médico sugiere un procedimiento quirúrgico que modifique el tono de la voz para darle el carácter deseado. La cirugía consiste en modificar las cuerdas vocales en su grosor, tensión o longitud para disminuir la masa, aumentar la tensión o acortarlas, lo que agudiza la voz.

El especialista detalla que existen varias cirugías para la reasignación: las más comunes son las cirugías abiertas o tiroplastia de feminización y las cirugías endoscópicas o laringoplastia de feminización.

“Estos dos tipos de cirugías tienen pros y contras. Por un lado, la cirugía abierta (tiroplastia de feminización), si bien puede ser un poco más invasiva, tiene la ventaja de aprovechar el procedimiento quirúrgico para operar el cartílago de tiroide, que es conocida como la manzana de Adán, y de estetizar el cuello. Por otra parte, la cirugía endoscópica (laringoplastia de reasignación vocal en personas trans) es bastante menos agresiva porque no implica una incisión en el cuello, ya que se realiza a través de una endoscopía por la boca. No deja cicatrices externas y la recuperación es más rápida”, enfatizó.

A pesar de las diferencias, ambas cirugías tienen resultados semejantes, pero “la cirugía endoscópica nos ha permitido modificaciones del tono un poco más significativas, por lo que somos mucho más asiduos a su realización”, detalló el Dr. Olavarría.

Precisó, además, que “se ofrece la mejor alternativa posible después de conversar con la persona y conocer cuáles son sus motivaciones, sus aprensiones, sus necesidades, sus deseos o lo que está buscando”.

El profesional contó que las 25 personas que se han operado en los últimos años en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile han quedado contentas y han mejorado significativamente su calidad de vida. “No tenemos ninguna persona que se haya arrepentido. Esto nos motiva a seguir con esta cirugía que no es tan conocida y que no se realiza en todos los centros hospitalarios”.

Respecto a la cirugía de reasignación de voz, el Dr. Olavarría aclaró que no es posible revertir ni predecir los resultados de la cirugía (cuánto cambio tendrá la voz, aunque en ningún caso será más grave), por lo que la persona tiene que estar totalmente convencida del procedimiento quirúrgico.