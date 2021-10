Hospital de Puerto Montt: Niño de 8 años en estado grave tras recibir vacuna anticovid de Sinovac junto a otra vacuna aprobada por Minsal

Un niño de ocho años de la comuna de Frutillar tuvo que ser hospitalizado en el Hospital de Puerto Montt luego de recibir la vacuna Coronavac del laboratorio chino Sinovac.

El menor presentó un delicado estado de salud, con una encefalitis viral y tuvo que ser asistido con ventilación mecánica.

El jueves 30 de septiembre el menor recibió la dosis de Sinovac y las vacunas dTpa (Difteria, Tétanos y Tos Convulsiva)-aprobadas por Minsal- en un recinto educacional de Frutillar, como parte del Programa Nacional de Inmunizaciones, señaló radio ADN.

Posteriorememte, el viernes 1 de octubre, presentó «problemas respiratorios y debilidad en su tono muscular«, por lo que fue trasladado en una primera instancia al Hospital de Frutillar y posteriormente al de Puerto Montt.

“Mi hijo ayer lo vacuné contra el Coronavirus, Sinovac, no está reaccionando, no está saturando, lo van a entubar (…) Está muy mal mi hijo, oren por él, chiquillos. Estoy muy mal, estoy muy afectada con esto. Es mi hijo y nadie quisiera perder a un hijo y menos en estas situaciones”, expresó La madre del menor, Claudia Sepúlveda, en un audio divulgado por redes sociales.

Mientras la Seremi de Salud de la Región de Los Lagos informó a través de un comunicado que el niño fue internado al día siguiente en el Hospital de Frutillar tras presentar «problemas respiratorios y debilidad en su tono muscular».

El hecho fue confirmado por la enfermera Cathalina Caro Olave, del Hospital de Puerto Montt, quien indicó que el menor se encuentra en la Unidad de Pacientes Críticos Pediátricos.

Al llegar al centro de salud – detalló la enfermera –, el menor presentó “un deterioro a tal grado que requirió ser entubado”.

En el video, difundido en la red social Instagram de la Agrupación de Profesionales de la Salud e Investigadores Independientes de Chile; la trabajadora de la salud señaló que el paciente no posee ningún antecedente, y es «un niño sano, como muchos de sus hijos, como muchos de nuestros niños en Chile”.

“Padres, madres, compañeros del área de la salud, les quiero instar a que reflexionemos, a que se pregunten, será necesario que expongamos a nuestros hijos, al futuro de Chile, a sustancias experimentales, y hago énfasis en ‘sustancias experimentales’, contra una enfermedad que hemos visto que ellos pueden sortear con éxito más del 99% de los casos, contra una enfermedad la cual sabemos que ellos no son población objetivo de esta enfermedad”, expresó en el video.

“Estas cosas no son inventos de antivacunas, porque cuestionamos la seguridad y eficacia de las inoculaciones, que somos censurados en distintos medios y redes sociales”, agregó.

Tras esta publicación, el hospital regional, emitió un comunicado donde se da cuenta del hecho:

Se trata de un paciente pediátrico de 8 años proveniente de Frutillar que el jueves recibió su primera dosis de vacuna coronavirus Sinovac, en conjunto con vacuna de difteria, tétano y pertusis. El día viernes evoluciona con deterioro de conciencia, por lo que es derivado al Servicio de Urgencia del HPM.

Se plantea como diagnóstico una encefalitis viral o autoinmune, y se encuentra en este minuto en la Unidad de Paciente Crítico Pediátrico, en ventilación mecánica protectora, preventiva de daño neuronal con una planificación de posible extubación durante el fin de semana.

Se han realizado todos los exámenes pertinentes para un diagnóstico de encefalitis, una resonancia nuclear de encéfalo, punción lumbar con análisis de líquido cefaloraquídeo para patógenos virales que se procesará durante el día.

El paciente se encuentra de cuidado, pero de momento fuera de riesgo vital y está recibiendo todos los cuidados necesario y estudios en la UPC del HPM, termina el comunicado.

¿Es necesario vacunar a los menores?

Frente a la controversia generada, el doctor Dan Macías, médico cirujano, recalcó que la vacuna “no ha demostrado seguridad”, así como “ha demostrado no ser necesaria”, para aplicarla a los niños, cuya jornada de vacunación comenzó hace un mes en el país.

“Hace dos días un niño fue inoculado con Sinovac y al día siguiente estaba entubado (…) Conozco, sé, que le inyectaron a ese niño una sustancia que no está probada, que no ha demostrado seguridad, no ha demostrado ser necesaria”, recalcó en un video publicado en redes sociales.

En el material audiovisual, Macías también rechazó cualquier medida administrativa que busquen aplicarle a la enfermera que denunció el caso.

“Rechazo de antemano cualquier medida administrativa que quieran implementar en su contra por el simple hecho de poder decir la verdad”, dijo.

Investigación de la ISP

El hecho fue informado al departamento de farmacovigilancia del Instituto de Salud Pública (ISP) para así dar inicio a una investigación de acuerdo a la normativa vigente; la comunidad de Frutillar en tanto ha realizado cadenas de oraciones por la mejora del menor de edad.

Según la Agrupación de Profesionales de la Salud e Investigadores Independientes de Chile, la ISP ya había alertado en septiembre, que la vacuna era “experimental” y no era segura para los menores de 18 años.

Tras darse a conocer el hecho, el alcalde de Frutillar, César Huenuqueo, lamentó lo ocurrido con el menor de 8 años y aseguró haberse contactado con la familia para prestar ayuda.

“Estamos por cierto muy preocupados porque es un evento excepcional. Como todo proceso de vacunación incluye estos riesgos. Se comprende, pero necesitamos mantener esta coordinación. Hacemos el llamado a continuar participando de los procesos de vacunación”, expresó, citado por ADN.