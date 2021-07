Hostigamiento a Jadue: La polémica actuación de periodistas de grandes canales en debate de Apruebo Dignidad

En el marco de las primarias presidenciales que se realizarán el próximo 18 de julio, este domingo se desarrolló el debate de los candidatos de Apruebo Dignidad, Daniel Jadue (PC) y Gabriel Boric (CS), el cual fue transmitido en vivo de manera conjunta por las pantallas de los canales de Anatel: Mega, Mega Plus, TVN, 24 Horas, Chilevisión, CNN, Canal 13 y T13.

Aunque en este encuentro se abordaron temas como gobernabilidad, economía y rol del Estado, seguridad ciudadana y orden público y política exterior, el debate fue motivo de críticas por la actuación de los periodistas que participaron.

De acuerdo con la ciudadanía, se centraron más en intentar hostigar a Jadue y generar polémica, que en promover y profundizar en el intercambio de ideas entre ambos aspirantes de Apruebo Dignidad sobre aspectos de verdadero interés para la sociedad chilena.

Otra vez quedó claro que más que promover el debate #Jadue #Boric, la instrucción a los periodistas es: ataquen a Jadue , pónganlo nervioso y que el otro saque ventaja #DebateAprueboDignidad #chile pic.twitter.com/ynMfN7Qnxr — El Ciudadano (@El_Ciudadano) July 12, 2021

Uno de los momentos de mayor tensión se produjo cuando la periodista de Canal 13, Mónica Pérez se refirió al programa de gobierno del actual alcalde de Recoleta en materia de medios de comunicación y aseguró que la “injerencia del Estado en los medios de comunicación, que es lo que usted Daniel Jadue ha propuesto en su programa de gobierno”, dichos que fueron atajados por abanderado del PC.

“Le quiero hacer una corrección a Mónica. Creo que usted leyó otro programa, porque en nuestro programa no hay ninguna alusión a ningún Ministerio de las Comunicaciones(…) ¿en qué parte del programa dice la injerencia del Estado?”, le increpó Jadue a la periodista.

“Usted propone la creación de un Ministerio de las Comunicaciones”, respondió Pérez, a lo que el edil le replicó que “pero eso no es injerencia, o sea ¿por tener un Ministerio de Economía tenemos injerencia en la empresa privada? No. Hoy Existe un Consejo Nacional de Televisión, eso es el Estado también”.

Al finalizar el debate, Daniel Jadue publicó un mensaje en su cuenta en Twitter “para aclarar a quienes buscan poner sus opiniones o pensamientos en nuestro programa”.

Acompañó el mensaje con una imagen de un extracto de su programa, en que se “propone evaluar la implementación de experiencias de ministerio de Información o Comunicaciones, existentes en diversos países del mundo”.

Para aclarar a quienes buscan poner sus opiniones o pensamientos en nuestro programa. #DebateAprueboDignidad pic.twitter.com/5zjNLkWMo4 — Daniel Jadue (@danieljadue) July 12, 2021

También hubo roces en relación al contenido del porgrama de gobierno de Jadue en torno a las pymes.

«Nosotros no nos imaginamos un país sin Pymes y sin mini Pymes tampoco», afirmó el alcalde , instante en que Pérez intervino indicando que «me imagino, sobretodo usted viniendo de una familia de pequeños comerciantes y también del barrio Patronato».

Jadue posteriormente se dirigió a ella, lanzándole que «yo la dejo interrumpirme, si usted no me deja terminar»; Pérez retrucó: «Estamos conversando, se supone que esto es un diálogo».

El representante del PC más tarde indicó que «yo supongo que nadie está de acuerdo, y tú tampoco Gabriel (Boric), que tengamos que subsidiar a las Pymes de por vida para que puedan pagar un sueldo digno».

Tras finalizar su intervención, Mónica Pérez apuntó que “nos quedan 31 segundos y no me ha contestado la pregunta tributaria”, a lo que alcalde de Recoleta respondió “es que cuando usted hace caricaturas de nuestro programa yo no le puedo contestar, tengo que defenderme”.

“No le he hecho ninguna caricatura, me leí las 209 páginas, simplemente estoy citando. ¿Me puede responder la pregunta de la reforma tributaria?”, enfatizó Pérez. “¿Algo de lo que dije no lo encontró en el programa?, respondió Jadue.

“Discúlpeme Mónica, es que si usted sigue insistiendo en poner en nuestras bocas palabras que no hemos dicho, no le puedo responder”, subrayó al tiempo que le pidió respeto a la periodista y que no tratara de distorsionar su programa.

“Yo le pediría respeto y le pediría que no ponga y que no trate de distorsionar nuestro programa”, dijo.

El edil recalcó que hay quienes no han leído su programa y planteó que «algunos sólo les interesa leer los que le sirve para la argumentación».

Cuba, un tema recurrente

Durante el debate, tanto Jadue como Boric fueron abordados insistentemente sobre la situación política y social en Cuba.

Jadue sostuvo que “nosotros somos partidarios del derecho a la manifestación pacífica en todas partes del mundo (…) incluido en Cuba”.

Al ser requerido acerca de si existen violaciones a los derechos humanos en la isla el candidato del PC añadió que “hoy día yo no tengo antecedentes suficientes que digan que hoy hay violaciones a los derechos humanos en estas manifestaciones”.

“Veo que allá se protegen las manifestaciones bastante mejor que acá (…) hasta el día de hoy no he escuchado ningún globo ocular roto en Cuba, ninguna persecución, ningún asesinado (…) Condeno las violaciones a los derechos humanos en Cuba y en cualquier parte”, remarcó.

Parada de carro de Daniel Jadue a Mónica Rincón:



“Me molesta el doble estándar porqué en este país hoy en día la familia de Manuel Rebolledo todavía está a la espera de la justicia… pero a algunos periodistas les interesa mucho más lo qué pasa en Cuba y en otras partes”. pic.twitter.com/P93XMQysBh July 12, 2021

Ante los emplazamientos en el marco del debate, y en especial por parte de la periodista Mónica Rincón, conductora de CNN y Chilevisión, el alcalde de Recoleta agregó que “lo puedo condenar, pero me molesta el doble estándar, porque en este país las violaciones a los derechos humanos se siguen dando todos los días, pero a algunos periodistas les interesa lo que pasa más en Cuba y en el resto del mundo”.

Al preguntársele si es que condena las violaciones a los derechos humanos en Cuba Jadue respondió que “si se acreditan por supuesto que las condeno”. Ante la consulta de si ha habido violaciones a los derechos humanos en el régimen cubano afirmó que “por supuesto que sí”.

El «miedo» de Matías del Río

Un micrófono abierto previo al debate entre Daniel Jadue y Gabriel Boric reveló la preocupación de Matías del Río sobre cómo se abordaría el tema de Cuba en el encuentro.

A través de un audio filtrado se puede escuchar al periodista de TVN quien, con micrófono abierto, le reveló minutos antes del debate a Marcelo Hilsenrad (productor de Anatel) su preocupación sobre la situación actual en Cuba, quien le menciona que los candidatos estaban al tanto que iban a ser interrogados por esto.

«Tengo miedo que no salga el tema de Cuba con la potencia que requiere hoy”, se escucha claro en el registro, un tema que frecuentemente abordan los periodistas de los grandes medios cuando entrevistan a los políticos de izquierda, y que en el debate estuvo a cargo de Mónica Rincón, quien se encargó de ser incisiva contra el aspirante por parte del Partido Comunista, Daniel Jadue, para que se refiriera a este tema.

Cuando se juntan periodistas financiados por cadenas de Estados Unidos con candidatos financiados por magnates de Estados Unidos, quedan claro los favoritismos y q el concepto de democracia de Jadue, realmente es q mande el pueblo y no Washington #ContigoCHV #FelizLunes pic.twitter.com/ZGUcKQQ5Jp — El Ciudadano (@El_Ciudadano) July 12, 2021

Periodismo de los grandes medios

A través de las redes sociales, las y los ciudadanos manifestaron su rechazo al comportamiento de los periodistas de los grandes medios durante el debate, acusándolos de actuar con sesgo para intentar acorralar y hostigar a Jadue, respondiendo una vez más a los intereses de las grandes corporaciones mediáticas.

Algo muy distinto serían debates reales con un moderador donde son las ideas de los candidatos sobre temas relevantes los que generan discusión. Algunas preguntas de actores ciudadanos representativos.

El formato tipo interrogatorio no busca informar ni debatir. Eso es claro. — Claudio Nash (@cnashr) July 12, 2021

Condenaron que los periodistas se encargaran de tratar de enfrentar a Boric y Jadue y con el fin de obtener titulares sensacionalistas, en vez de ahondar en preguntas relacionadas a sus visiones y propuestas concretas en aspectos como educación, salud, economía, vivienda, sistema de pensiones, género, derechos humanos, medio ambiente o cultura.

Sólo decir que nuevamente nadie preguntó por la Cultura. #DebateAprueboDignidad #debateanatel — Nona Fernandez (@NonaFernandez) July 12, 2021