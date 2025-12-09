Hotel Punta Sirena: Epicentro turístico en la costa de Maule sur

La zona costera comprendida entre los ríos Maule -por el norte- e Itata (por el sur) posee un incalculable valor ecológico, cultural y paisajístico. Comprendida entre la Cordillera de la Costa y la planicie litoral que baña el océano Pacífico, es un área caracterizada por una serie de cuencas hídricas alternadas con cerros, montes y colinas. Con un clima mediterráneo de lluvia invernal e influencia costera, esta franja posee bosque mediterráneo costero de tipo caducifolio y esclerófilo -en peligro crítico-, el cual alberga una rica biodiversidad que incluye una variedad de especies nativas de fauna.

Destacan las reservas nacionales Federico Albert, Los Ruiles y Los Queules.

Administrativamente, este territorio depende de las Regiones de Maule -comunas de Constitución (sur), Chanco y Pelluhue– y de Ñuble (comunas de Cobquecura y Treguaco), y cuenta con un enorme potencial turístico, asociado a su ecosistema, tradiciones campesinas y de la pesca artesanal, gastronomía, arquitectura colonial y deportes náuticos. Además, por su cercanía a las capitales regionales (Talca, Chillán, Concepción) y por estar a unas cinco horas de viaje por carretera desde Santiago.

Un sector en que se combina una toponimia marcada por su pasado mapuche -de tribus aguerridas que detuvieron el avance del imperio inca-, con el uso de palabras en inglés –stand up paddle, bodyboard, surf, kitesurf y windsurf– que da cuenta de la afluencia de visitantes extranjeros que buscan sus playas, ríos y lagunas para practicar sus deportes favoritos.

Un sueño de kitesurfistas

Hombre haciendo kitesurfing en las playas de Curanipe (Fuente: Wikipedia)

En 2005 dos amigos (Hernaní Sobarzo y Andrés Rodríguez), fanáticos del kitesurf, venían llegando de practicar este deporte en el norte de Brasil. En Chile, en constante búsqueda de playas con viento, lo hacían en los típicos lugares, como Puclaro, Pichidangui, Santo Domingo y Matanzas. Sobarzo –empresario de Cauquenes– invitó a Rodríguez a conocer la playa Sirena, en la comuna de Pelluhue; un lugar que durante el año recibe a extranjeros que viajan desde Sudamérica, Europa y Estados Unidos. Fue así como estos dos amigos, pensando en combinar el deporte que los apasiona con el respeto por la naturaleza y un negocio sustentable, comenzaron a comprar pequeños terrenos en primera línea de playa, para construir a futuro un refugio para deportistas. Contactaron a Felipe Wedeles y Jorge Manieu –windsurfista y surfista, respectivamente– de WMR Arquitectos, para diseñar un hotel que cumpliera dichas expectativas. El ingeniero civil a cargo de la obra fue Florent Dromard, kitesurfista francés que llegó a la zona y se enamoró del lugar.

«Luchar contra la adversidad»

En el verano de 2010 el sueño se vio truncado. Esta zona fue una de las más devastadas por el tsunami provocado por el terremoto del 27 de febrero. “Amigos y familiares nos decían que estábamos locos, que estos terrenos ya no valían nada, que nunca podríamos construir, que nos fuéramos y dejáramos de comprar los terrenos comprometidos”. Sin embargo, contra viento y marea siguieron adelante con el proyecto. “Vimos mucha ayuda en la zona, pero la principal motivación fue la obra de Felipe Cubillos en la costa del Maule. Recibimos casi por accidente el mail donde Felipe relataba lo que veía y pedía colaboración, y en nuestro caso la forma de colaborar era seguir adelante con más fuerzas”, relatan.

Y agregan: «Queríamos que, luego de lo ocurrido en 2010, este proyecto en términos arquitectónicos fuera un ícono para la zona, que demostrara que se puede luchar contra la adversidad, hacer algo importante y finalmente cumplir los sueños. Pedimos hacer cambios en el diseño, desafiamos a los arquitectos para que este proyecto fuera único, un real aporte a la comunidad».

El hotel Punta Sirena fue inaugurado a fines de 2014. Ubicado en la localidad de Peuño bajo, a un costado de la ruta M-80-N y a 4,6 kilómetros al sur de Curanipe, en la comuna de Pelluhue, provincia de Cauquenes, entre las desembocaduras del estero Quilaco y del río Chovellén, justo frente a la playa La Sirena, de arenas finas y grises y vientos de 25 nudos (46,3 km/h), y muy cerca de una laguna en donde se puede practicar remo, canotaje y Stand Up Paddle.

Su diseño se asemeja a una nave varada en la arena, con acceso directo a la playa y rodeada de vegetación campestre. Pensada a prueba de maremotos o tsunamis, posee una configuración de árbol, con fundaciones grandes y pesadas, y pilares esbeltos que componen una estructura vidriada. La idea es que el agua rompa los vidrios sin resistencia y pase a través del esqueleto metálico que distribuye los volúmenes. La evacuación de los usuarios se considera prioridad.

Con una arquitectura que se hace parte del paisaje, el hotel tiene 12 cuartos con baño en suite, más tres habitaciones compartidas (loberas), restaurante, cocina, área administrativa, sala de yoga, tienda, zona de servicio, y bodega para equipos de windsurf y kitesurf. En la planta baja está el volumen central que contiene el restaurante y configura un patio sin viento para beneficio de los huéspedes.

El hotel cuenta con una piscina, dos tinajas con agua caliente, amplios estacionamientos y un helipuerto.

Para que el negocio fuera respetuoso con el medioambiente, desde sus inicios el hotel ha optado por el reciclaje, la energía solar (sistema fotovoltaico y calentadores de agua), y el uso pellets -no de leña- para calefacción.

«Lo que no te mata, te fortalece»

Así como el terremoto-tsunami de 2010 puso en riesgo la concreción del proyecto, otro tanto ocurrió con la pandemia de Covid-19 (2020-2022), la cual afectó de manera drástica a todo el sector gastronómico y hotelero. 2023 fue un año crítico, que llevó a los propietarios de Punta Sirena a una encrucijada vital: desistir o realizar un relanzamiento del mismo. Estando en ese trance, iniciaron las conversaciones con una mujer versada en el rubro y quien deseaba explorar sus habilidades fuera de Santiago.

De esta manera, a comienzos de 2024 Ellen Sotomayor Demuth asumió la conducción del proyecto. Ella cuenta con 25 años de experiencia en esta industria, habiéndose desempeñado en los hoteles Neruda, Parinacota, Sheraton Miramar, W Santiago e Isla Seca (Zapallar). Además, en 2020 fue cofundadora de una iniciativa dedicada a recolectar y reciclar mascarillas usadas desechables durante y después de la pandemia, para luego transformarlas (en conjunto con la Universidad de Concepción) en maceteros. Y entre 2023 y 2024 se desempeñó como directora de eventos y alianzas de Mujeres Influyentes de Chile.

Gracias a su larga trayectoria -iniciada con apenas 19 años como candidata a Miss Chile (1991)- en áreas como el modelaje, las promociones, la gestión de eventos y potenciadora de liderazgos femeninos, Ellen cuenta con una amplia gama de contactos, que le han permitido realizar todas las semanas diversas actividades y «experiencias», desde conciertos con artistas nacionales, degustaciones, eventos con empresas, convenidos con agrupaciones ciudadanas, clubes deportivos, etc.

Sotomayor indica que su intención es potenciar la economía circular en la zona y a nivel regional, dando prioridad a las y los productores locales.

Por ejemplo, el 6 de agosto pasado el Hotel Punta Sirena fue escenario de la Masterclass Internacional de Marketing: ‘Mujeres que Empoderan’, un evento gratuito organizado por Prefiero el Maule en conjunto con el hotel anfitrión. La instancia contó con la participación de dos destacadas referentes del liderazgo femenino: la economista dominicana María Cristina Terrero, speaker internacional y experta en emprendimiento, y la chilena María Pía Yovanovic, comunicadora y directora de Prefiero el Maule, reconocida por su labor en apoyo a los emprendedores de la región. La actividad buscó acercar herramientas de marketing y liderazgo a la comunidad emprendedora de la costa del Maule sur. “Gracias a esta alianza con Hotel Punta Sirena y su gerente Ellen Sotomayor, podemos llevar experiencias de aprendizaje a lugares como Curanipe, donde hay gran potencial emprendedor”, destacó Yovanovic.

Este nexo también permitió que el hotel fuera incorporado a «Marca Chile«, un sello que permite promover el valor de origen chileno tanto a nivel nacional como internacional, «diferenciándote y conectando con los atributos de sustentabilidad, democracia y diversidad que nos representan» – según explican.

En este mismo espíritu, el hotel se está preparando para acoger un encuentro de emprendedore(a)s del Maule el 12 y 13 de diciembre próximos.

En esta dinámica de alianzas con iniciativas regionales, la viña TerraNoble ha producido un vino espacial para el hotel, denominado Punta Sirena, en versiones carmenere, chardonay, cabernet y sauvignon blanc.

El equilibrio preciso

Ellen explica que otro de los sellos que caracteriza al hotel es que las y los visitantes se sientan en un ambiente acogedor, por lo que la hospitalidad y la buena atención es fundamental. Y agrega que buscan el equilibrio entre un servicio de excelencia, un estilo hogareño, una informalidad «playera» y precisos toques de lujo y refinamiento.

El hotel cuenta con dos tiendas donde venden artesanías hechas por 24 emprendedora(e)s de la zona (a cargo de Kathya Quinteros). Además de piscina, tiene juegos para los más chicos y posee una sala donde se realizan sesiones de yoga, masajes de relajación y cuencos tibetanos -en las manos de Berioska Núñez.

En Punta Sirena se reúnen aficionados a los deportes náuticos (paddle surf, bodyboard, surf, kitesurf y windsurf) de todas las edades y de diversas nacionalidades. Si bien en el hotel hay algunos implementos que se prestan a los pasajeros, en las cercanías hay instructores y arriendo de equipos. Por eso, es normal que los pasajeros dejen su tabla junto al restaurante, y que las habitaciones incluso tengan un espacio reservado para colgar el ‘traje de agua’.

Clasificado como «Fabuloso» en el sitio Booking, «Muy Bueno» en Planet of Hotels, y como «Bueno» en Tripadvisor, en donde se pueden mirar fotos y ver la ubicación en un mapa. Los comentarios resaltan la esmerada atención, la hospitalidad, el ambiente relajado, la amabilidad, el espacio acogedor y la comodidad.

Sitio web: PuntaSirena.com

En Facebook

En YouTube

En Instagram

