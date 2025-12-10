Huelga en ACHS Servicios: «Quienes dicen cuidar a los trabajadores se niegan a cuidar a los suyos»

El Sindicato Nacional de Trabajadores de ACHS Servicios inició una huelga legal en todas las sedes de la empresa a nivel nacional, debido al fracaso en las negociaciones con sus empleadores.

«ACHS Servicios, empresa perteneciente a la Asociación Chilena de Seguridad —cuyo lema público es ‘cuidamos a los trabajadores’— ha decidido, sin embargo, no cuidar a sus propios trabajadores», denunciaron desde la organización sindical.

Las y los trabajadores detallaron que durante el proceso de negociación colectiva la empresa se negó a realizar incrementos salariales reales, «desconociendo el alza del costo de la vida y el rol fundamental que cumplen las y los trabajadores que todos los días sostienen los servicios que la ACHS vende como seguridad y prevención».

«Lo más grave es que, mediante un comunicado dirigido a los socios y socias de este sindicato, la empresa ha señalado abiertamente que ‘no va a dar nada’ y que se limitará a esperar el transcurso de los 15 días de huelga legal para que, a partir del día 16, comiencen los descuelgues individuales. Es decir, en vez de dialogar de buena fe, ACHS Servicios opta por una estrategia de desgaste, presión y miedo sobre los mismos trabajadores que dice proteger», acusaron desde el Sindicato.

Prácticas antisindicales en marcha

La dirigencia sindical informó también que, el mismo primer día en que hicieron efectiva la huelga, constataron la aparición de personal de reemplazo, situación que calificaron como «preocupante».

«Apenas se hizo efectiva la huelga, hemos constatado el reemplazo de trabajadores en distintas sedes del país, vulnerando el espíritu de la legislación laboral chilena y enviando una señal profundamente antisindical y desleal. En diversas instalaciones, incluyendo faenas donde se prestan servicios para la gran minería, algunas empresas mandantes se han prestado para esta conducta, permitiendo la continuidad de funciones con personal sustituto mientras el sindicato ejerce su derecho constitucional a huelga», explicaron.

Estas actuaciones, que el Sindicato considera abiertamente prácticas antisindicales, serán denunciadas ante la Dirección del Trabajo y las instancias que correspondan, para que se investiguen y se apliquen las sanciones que establece la ley, anunciaron las y los trabajadores de ACHS Servicios.

«Resulta particularmente indignante que una entidad ligada a la seguridad y salud en el trabajo, que construye su imagen pública sobre el cuidado y el bienestar de las personas, se niegue a reconocer con justicia el trabajo de quienes sostienen sus operaciones, y recurra a presiones, reemplazos y amenazas veladas de descuelgue en vez de sentarse a negociar seriamente», concluyeron.

🏥📢 El Sindicato Nacional N⁰1 ESACHS inicia una huelga legal con más de 600 trabajadoras y trabajadores movilizados a nivel nacional. Exigen aumento salarial, bono de turno de noche y de término de conflicto ✊



🤔💬 ¿Crees que la externalización de servicios ha mejorado o… pic.twitter.com/5oobJcgweN — El Ciudadano (@El_Ciudadano) December 10, 2025

COMUNICADO SINDICATO NACIONAL ACHS SERVICIOS

«Denunciamos públicamente la negativa de la empresa a ofrecer mejoras reales en remuneraciones y condiciones laborales.

Denunciamos los reemplazos de trabajadores en huelga y el rol de aquellas empresas mandantes que han permitido estas prácticas desleales.

Exigimos la intervención activa de la Dirección del Trabajo y de las autoridades competentes para fiscalizar estas conductas y resguardar efectivamente la libertad sindical.

Llamamos a la opinión pública, a otros sindicatos, federaciones y confederaciones, y a las organizaciones sociales a estar atentos y a solidarizar con nuestra legítima demanda.

Finalmente, señalamos con total claridad: El Sindicato Nacional de ACHS SERVICIOS mantiene plena disposición al diálogo y a la búsqueda de un acuerdo, pero no aceptará negociaciones basadas en el miedo, el desgaste y el reemplazo de trabajadores en huelga.

Si la ACHS dice “cuidar a los trabajadores”, que empiece por casa.

Sindicato Nacional de Trabajadores

ACHS SERVICIOS»