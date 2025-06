«Huellas de ausencia»: Impactante estreno de documental en Temuco despertó nuevos casos de adopciones ilegales

Con una masiva asistencia que alcanzó las 500 personas, entre autoridades regionales y comunales, estudiantes, personas mayores y público en general, se realizó el estreno del documental “Huellas de Ausencia”, obra que removió las fibras más profundas de la memoria colectiva al exponer, de manera emotiva y con alta sensibilidad, la realidad de miles de mujeres víctimas de adopciones ilegales en Chile entre las décadas de los 60’s y 90’s.

La atmósfera fue de profundo recogimiento en el Aula Magna de la Universidad de La Frontera (Ufro). A medida que avanzaron las imágenes, los rostros del público transitaron por la rabia, impotencia, tristeza y dolor, con asistentes que derramaron lágrimas de frustración al conocer la vida de las protagonistas del material audiovisual, y que son madres que fueron despojadas de sus hijos e hijas sin su consentimiento, víctimas de un sistema que abusó de su pobreza, juventud, etnia o condición social.

El documental contó también con el respaldo de la Fundación Nacional Hijos y Madres del Silencio, la que acompañó desde el inicio la producción del proyecto. Y fue precisamente, a raíz de este estreno que la fundación confirmó la aparición de nuevos casos que hoy ya están siendo acogidos y derivados a los equipos que brindan apoyo a las mujeres afectadas.

El director general del proyecto, Julián Jeldres destacó el respeto, cariño y corazón con el cual fue elaborado el documental: «Nos sentimos orgullosos de haber contribuido a la región de La Araucanía con en este tipo de instancias. Sentimos que este es un proceso que no acaba acá, y como equipo estamos trabajando para que se entregue esta información a nivel nacional y por qué no, que este producto traspase las fronteras de nuestro país».

Por su parte, el periodista e investigador Santiago Rodríguez indicó que «estamos contentos de haber llenado el Aula Magna con tanta gente que vino a conocer esta verdad oculta, pero que era necesario transparentar, para poder avanzar en materias de reparación y justicia».

«Nosotros no nos vamos a detener, vamos a seguir avanzando y distribuyendo este material audiovisual en todo el país, porque sentimos que esto es una obligación. Esta verdad no puede quedar solo en Temuco, sino que se tiene que distribuir a toda la nación, para que entre toda la sociedad civil movilicemos justicia social», añadió Rodríguez.

Desde el público, Carla Fernández contó que viajó desde Angol a ver el documental, que a pesar de ser doloroso, lo consideró una experiencia hermosa: «Me duele el corazón saber que esto es real y que ocurrió. Hoy yo no puedo decir que solo vine a conocer otra realidad, sino que me hace sentir que soy parte de esto y que no puedo callar. Entonces espero que uno de los objetivos principales de este trabajo tan lindo es que pueda tocar, abrir muchas puertas, para que esto se masifique y seamos muchos los involucrados».

Nancy Reyes, otra persona asistente, agregó que «fue una experiencia muy bonita. Si bien es emotiva, tocó el fondo de mi corazón y creo va a ser algo positivo que esto se siga difundiendo, que se siga sabiendo y poder encontrar, al final de cuentas lo que buscamos en realidad, con nuestros hijos; saber su destino, saber cómo está, si están o no están, pero la cosa es dar la lucha y hasta el final».

Las búsquedas y nuevos casos

«Huellas de ausencia» es un documental resultado de casi un año de investigación periodística por parte de Santiago Rodríguez.

Dirigido por Julián Jeldres, el proyecto fue trabajado junto a un equipo comprometido con la justicia y los derechos humanos. Para esto, incluso se desarrolló contención emocional en las entrevistas, a cargo de la psicóloga Fabiola Haro, magíster en Psicología Jurídica y Forense, quien brindó un apoyo clave para resguardar la integridad de las mujeres durante el proceso de grabación.

Al respecto, la presidenta de la Fundación Hijos y Madres del Silencio, Marisol Rodríguez, sostuvo que «es muy importante que quede registro de las búsquedas del dolor y la injusticia que se cometió con nuestras madres. Ellas ya están en una edad muy avanzada, otras han fallecido, y lamentablemente, estos son hechos históricos que pasaron en Chile, a miles de madres, y estos registros visualizan esa verdad».

Mira el trailer del documental a continuación: