“Ignorante de mi3**a”: Mara Sedini, cantautora y directora de asuntos públicos de fundación pinochetista, arremetió con gritos e insultos contra Valeria Cárcamo (RD)

Un fuerte altercado fue protagonizado durante el programa político de la TV paga “Sin Filtros”, específicamente entre la cantautora Mara Sedini y Valeria Cárcamo, militante de Revolución Democrática, mientras debatían sobre el proceso constitucional.

En medio de la transmisión, Cárcamo aprovechó el espacio para acusar a la derecha de siempre “ponerse del lado de los abusadores, asesinos y pedófilos. Está el caso de Colonia Dignidad o el papá del presidente de la UDI ahora”.

Ante esta opinión, la Directora de Asuntos Públicos en la Fundación para el Progreso, dirigida por Axel Kaiser, el hermano de Johannes Kaiser, se enfureció y respondió que “volvemos a este hecho de la superioridad moral que tiene el Frente Amplio, porque en el fondo las personas enfermas como los pedófilos están en todas partes”.

En esta línea, la ultraderechista agregó que “está lleno de enfermos en todos lados y lo que hay que hacer es denunciarlos y no permitir que lleguen al poder, no permitir que exista un Presidente acosador”.

“Háganse cargo, ustedes son de Karadima, ustedes son del caso Spiniak, ustedes son Colonia Dignidad…”, lanzó la integrante de Revolución Democrática.

Mara Sedini le respondió totalmente furiosa: “¡Yo soy agnóstica! ¡Oye, ignorante de mie**a, yo soy agnóstica! ¡No tengo nada que ver con la iglesia! ¡Qué te pasa!”.

La discusión a gritos entre ambas se volvió rápidamente viral en las redes sociales, donde los internautas publicaron un fragmento de la grabación en la que se observa a la artista derechista evidentemente alterada, elevando el tono de voz e insultando a su contraparte.

Por tal motivo, Cárcamo hizo un alto a la discusión, para reclamarle a Gonzalo Feito por el insulto recibido.

“Personas como ella no saben debatir, porque me acaba de insultar. No están preparados para estos programas. La invito a prepararse”, afirmó.

