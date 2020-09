«Impresentable»: Capitán Rafael Harvey sobre millonaria «donación» de compañías mineras al Ejército

“El Ejército es una institución bien formada, una institución que tiene presupuesto, y tiene buen presupuesto, y por ende no debería aceptar ninguna donación para no perder su imparcialidad y realmente ser de todos los chilenos”, expresó el capitán Rafael Harvey, con relación a la donación por un millón de dólares realizada en mayo pasado a la institución castrense, por parte de compañías mineras de la Región de Tarapacá.

«He tomado conocimiento que durante el mes de mayo del presente año, al inicio de la cuarentena en Iquique y Alto Hospicio, las compañía mineras de la Región de Tarapacá realizaron una donación al Ejército por un millón de dólares», indicó el presidente del Consejo Regional de Tarapacá, Rubén Berríos en una carta dirigida a Guillermo Paiva, Jefe de la Defensa Nacional de esta región, fechada el 28 de septiembre de 2020 y a la que tuvo acceso El Ciudadano

En el documento, Berríos pide al Ejército aclarar todo lo concerniente a la millonaria donación.

Presidente del Consejo Regional de Tarapacá, Rubén Berríos

«Si bien una donación por ser de un privado no afecta materias estratégicas ni vulnera la seguridad nacional, es necesario transparentar a la comunidad en qué condiciones se entrega el millonario aporte, ya que se realiza al inicio de una cuarentena en donde las restricciones constitucionales son iguales para todas las empresas y personas, a menos que se trate de actividades exclusivamente esenciales y que tienen que ver con la sobrevivencia y protección de los ciudadanos».

«Por lo anterior, y en virtud de las leyes 20.285 y 19.880, solicito a usted me pueda entregar copias de contrato, convenio, acta de entrega y todo documento que tenga relación con la donación de las mineras a las unidades del Ejército de la Región de Tarapacá», indicó el Consejero Regional.

Frente a la controversia provocada por el millón de dólares suministrado por empresas mineras a la institución castrense, el capitán Rafael Harvey tildó la situación como un acto “impresentable”.

“De ser efectiva la donación y aunque esté enmarcada dentro de lo legal, a mí en lo particular y personal me parece impresentable”, expresó en declaraciones a El Ciudadano.

“Yo insisto en que el Ejército no necesita donaciones, no las necesita en lo absoluto, y aquí con todas las donaciones y no solo con esta, el ministro de Defensa (Mario Desbordes) y los ministros deberían por supuesto pedir cuenta y estar encima de en qué se está gastando todo este tipo de donaciones”, subrayó.

Sin embargo, el capitán del Ejército advirtió que no se puede esperar que desde La Moneda se hagan esfuerzos por aclarar la millonaria donación.

“Sin duda como hemos visto en especial en este gobierno lo timorato que han sido los ministros de Defensa y los subordinados al poder militar, bueno seguramente en este caso ni en otro va a pasar de esa forma”, aseguró el también abogado.

Capitán anti corrupción

En mayo pasado el entonces ministro de Defensa, Alberto Espina, decretó el retiro absoluto del capitán Rafael Harvey Valdés de la institución castrense, quien saltó a la luz pública en 2015 luego de presentar una denuncia en contra de oficiales superiores del Regimiento Tacna por el cobro indebido de indumentaria militar a soldados conscriptos de escasos recursos.

A raíz de esta denuncia, Harvey se convirtió en el único oficial del Ejército que ha sido condenado por “sedición” en toda su historia y estuvo en prisión preventiva en una unidad militar, pese a ser el denunciante de casos de corrupción.

En enero de 2019, la fiscalía militar dictó el fallo de primera instancia, condenando a Harvey a cinco años de presidio por el mencionado ilícito.

Posteriormente, el caso llegó hasta la Corte Marcial que el 11 de julio del mismo año revocó todos los cargos en contra de Harvey, debido a que la fiscalía militar no pudo sustentar pruebas que lo incriminara.

Harvey intentó que la justicia aplicara a su favor el artículo 90 A del Estatuto Administrativo que protege a los denunciantes de hechos de corrupción en la administración pública, Pero, increíblemente, el Ejército le respondió por escrito que él no estaba efecto a esa ley anticorrupción ni a ninguna otra que tuviera que ver con faltas a la probidad.

Asimismo,en enero de 2020, la Tercera Sala de la Corte Suprema estimó que no era aplicable al caso.

No obstante, el capitán Rafael Harvey evalúa ir más allá, y al igual como lo hizo un militar ecuatoriano, podría llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la búsqueda de justicia para su causa.

La lucha de Harvey contra la corrupción ha rendido frutos con la creación de la Oficina (Departamento) de Derechos Humanos del Ejército, una propuesta de la que él es ideólogo y redactor.

Además es autor del proyecto de ley que protege a funcionarios de las Fuerzas Armadas (FFAA) que denuncien actos de corrupción. El proyecto conocido como “Ley Rafael Harvey” fue aprobado, en su primer trámite constitucional, por la Cámara de Diputadas y Diputados, con 144 votos a favor (unanimidad), el pasado 23 de junio.

