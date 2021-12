Impresionante: Mil enfermeras y enfermeros firmaron por Boric

Carta abierta de Enfermeras y Enfermeros por Gabriel Boric Presidente

Las enfermeras y enfermeros tenemos la vocación de servir al prójimo y por nuestra profesión, elegimos hacerlo en la atención de su salud. En el ejercicio profesional, vamos adquiriendo la convicción de que no basta la vocación, entrega para hacer realidad el derecho humano a la salud, sino que es necesario construir fórmulas institucionales para el ejercicio efectivo de ese derecho.

El rol sociopolítico en Enfermería es un pilar fundamental el rol sociopolítico en nuestro rol como defensoras de los pacientes. Este rol fue ser vedado durante la dictadura cívico-militar, principalmente porque es en este ámbito donde se determina el modelo sanitario que afecta tanto a la población usuaria como a los trabajadores del sector.

Es necesario considerar que hoy no existe la consagración constitucional del derecho a la salud, reducido en el texto que nos rige a la falsa libertad de elegir si ese derecho se ejerce en instituciones privadas con fines de lucro o en un sector público que atendiendo al mayor volumen de personas, no cuenta con recursos suficientes para su digna satisfacción. Motivo que nos convoca a expresar ante la opinión pública nuestro apoyo a la campaña y programa impulsado por el pacto Apruebo Dignidad y el candidato Gabriel Boric.

Como enfermeras y enfermeros hemos sido testigos de las inequidades del actual sistema de salud, donde el acceso, cobertura y calidad de los servicios en los distintos niveles de atención, dependen estrechamente de los recursos económicos de las personas, así mismo, hemos experimentado las consecuencias de la inadecuada o baja inversión y su impacto negativo en la salud de los usuarios del servicio público.

Un sistema que además explota a las trabajadoras y trabajadores, con precarias condiciones laborales, escasez de personal, y remuneraciones no acordes al trabajo y la responsabilidad que conlleva el cuidado profesional.

Dada esta realidad, a la que nos enfrentamos día a día, es que consideramos de vital importancia que el país transite en su conjunto hacia la construcción de un sistema sanitario que garantice el derecho humano a la salud. Estamos seguras y seguros que sólo con las medidas planteadas por el programa de Gabriel Boric nos acercaremos al estado de bienestar característico de una socialdemocracia, donde todos por igual tengamos el mismo acceso a prestaciones de salud de calidad y a garantías básicas de bienestar. Gabriel Boric propone que el Estado provea un plan universal de salud y no el mercado, que el Estado garantice y regule el acceso a la salud, como un derecho social y no como un bien de consumo.

Porque en este trance histórico, no podemos permanecer indiferentes, ni guardar silencio, no queremos para los chilenos y chilenas que sea su capacidad económica la que determine la oportunidad y calidad en la atención de su salud. No nos resulta indiferente cuál de los candidatos sea el que gobierne el país en el próximo periodo, por ello hemos decidido manifestar nuestro apoyo público a Gabriel Boric y este 19 de diciembre las enfermeras y enfermeros aquí firmantes votaremos por él y por el programa del pacto Apruebo Dignidad.