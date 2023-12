Imputado por el megafraude tributario se autodenunció en 2018 pero causa se archivó por falta de querella de Impuestos Internos

Un reportaje del canal Mega reveló que uno de los imputados por el megafraude tributario, conocido como la «Operación Tributos», se autodenunció en 2018, pero la causa se archivó por la ausencia de una querella por parte del Servicio de Impuestos Internos (SII).

«Vengo a denunciar mi posible participación en unos hechos que podrían calificarse como ilícitos relativos a ser cómplice en la facilitación de facturas ideológicamente falsas para bajar la carga impositiva de algunas empresas», reveló el contador Galvarino Corral.

De acuerdo al reportaje, el imputado «era dueño de la empresa Security and Services, dedicada a la seguridad y al montaje de equipos de aire acondicionado. Y en ese contexto conoció a Rodrigo Rivera, quien también era contador y tenía unos clientes que necesitaban la disminución de pago de impuestos. Por ello, le señala si estaba dispuesto a facilitar unas facturas falsas para disminuir el IVA a cambio de la mitad del impuesto vendido».

«Yo ante lo planteado le digo que no, pero me dice que si conozco a alguna empresa que quiera hacerlo, me paga por el contacto. Todo esto con fecha año 2014, finales del mismo», agregó Galvarino Corral al citado canal de televisión.

