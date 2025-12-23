Inauguran nuevo recinto de alta complejidad en Hospital de San Antonio: Más de 190 mil personas beneficiadas

La Ministra de Salud, Ximena Aguilera, encabezó la apertura del nuevo Hospital Claudio Vicuña de San Antonio, una iniciativa muy esperada por la comunidad y que beneficiará a más de 190 mil personas.

La inversión pública fue de $150 mil millones y se tradujo en la construcción de 57.497 m2, habilitando un recinto de alta complejidad cuatro veces más grande que el anterior.

Al respecto, la ministra Aguilera detalló que el nuevo recinto asistencial «cuenta con Resonador Magnético, diálisis pública, oftalmología de punta y una Unidad de Paciente Crítico (UPC) con camas UCI, 6 pabellones modernos y salas de parto integral para fomentar el apego. Además, su helipuerto ya ha facilitado más de 20 traslados de emergencia en el último año».

«Hasta ahora, el hospital logró aumentar un 25% su productividad quirúrgica. Un hito que actualiza brechas de infraestructura y acerca la salud pública de calidad a las familias desde Algarrobo hasta Navidad», destacó la titular del Ministerio de Salud.

