Inauguran nuevo recinto de alta complejidad en Hospital de San Antonio: Más de 190 mil personas beneficiadas

Nuevo recinto asistencial cuenta con Resonador Magnético, diálisis pública, oftalmología de punta y una Unidad de Paciente Crítico (UPC) con camas UCI, 6 pabellones modernos y salas de parto integral para fomentar el apego. Además, su helipuerto ya ha facilitado más de 20 traslados de emergencia en el último año.

Inauguran nuevo recinto de alta complejidad en Hospital de San Antonio: Más de 190 mil personas beneficiadas
Autor: Absalón Opazo
Absalón Opazo

La Ministra de Salud, Ximena Aguilera, encabezó la apertura del nuevo Hospital Claudio Vicuña de San Antonio, una iniciativa muy esperada por la comunidad y que beneficiará a más de 190 mil personas.

La inversión pública fue de $150 mil millones y se tradujo en la construcción de 57.497 m2, habilitando un recinto de alta complejidad cuatro veces más grande que el anterior.

Al respecto, la ministra Aguilera detalló que el nuevo recinto asistencial «cuenta con Resonador Magnético, diálisis pública, oftalmología de punta y una Unidad de Paciente Crítico (UPC) con camas UCI, 6 pabellones modernos y salas de parto integral para fomentar el apego. Además, su helipuerto ya ha facilitado más de 20 traslados de emergencia en el último año».

«Hasta ahora, el hospital logró aumentar un 25% su productividad quirúrgica. Un hito que actualiza brechas de infraestructura y acerca la salud pública de calidad a las familias desde Algarrobo hasta Navidad», destacó la titular del Ministerio de Salud.

El Ciudadano

Relacionados

Absalón Opazo

Nuevo Hospital de Illapel será 5 veces más grande que el actual recinto

Hace 2 meses
Absalón Opazo

Diputada Gazmuri por caso de torturas en Hospital de Osorno: “¿Dónde está la humanidad?”

Hace 4 meses
Absalón Opazo

Valparaíso: Hospital Eduardo Pereira renovará instrumental quirúrgico tras aprobación de recursos del Gobierno Regional

Hace 3 semanas
Absalón Opazo

New Illapel Hospital to Be Five Times Larger than Current Facility

Hace 2 meses
Absalón Opazo

Familia del Comandante Ramiro rechaza tajantemente su traslado al Recinto de Alta Seguridad

Hace 4 meses
Absalón Opazo

Tratamiento para adolescentes con depresión grave y terapias para dejar de fumar: Gobierno incorporó nuevas patologías al GES

Hace 3 semanas
Absalón Opazo

Golpe al corazón de Gendarmería: 42 gendarmes de Santiago 1 bajo investigación por cohecho, drogas y lavado de activos

Hace 1 semana
Absalón Opazo

Chile: Innovador tratamiento para el Cáncer de Mama Triple Negativo se entregará de manera gratuita en el sistema público de Salud

Hace 2 meses
Absalón Opazo

103 días y salud crítica: presos políticos mapuche pasan a huelga seca en la cárcel de Angol

Hace 2 meses

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano