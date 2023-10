Inauguran Sitio de Memoria y Resistencia Miguel Enríquez

Con una actividad en el frontis de la vivienda que fue el hogar del Secretario General del Movimiento Izquierda Revolucionaria (MIR) la organización Casa de Miguel Red Solidaria inauguró el pasado sábado 14 de octubre, el Sitio de Memoria y Resistencia Miguel Enríquez.

La vivienda ubicada en calle Santa Fé 725, comuna de San Miguel, donde cayó en combate el líder del MIR, fue declarada monumento nacional en abril de este año, y ahora se busca que sea convertida en un “sitio de memoria y resistencia”.

La organización aclaró que “el reconocimiento como Monumento Histórico no significa que la casa donde Miguel Enríquez se mantuvo en la clandestinidad hasta su muerte pueda ser habitada. Lo cierto es que no será demolida, pues aún tiene el 80 por ciento de su estructura original, en particular, el portón de fierro con las marcas donde penetraron las balas de los agentes de la dictadura”.

Asesinato de Miguel Enríquez

Cabe recordar que Miguel Enríquez fue abatido en combate al interior de dicha vivienda el 5 de octubre de 1974 por parte de agentes de la dictadura civil-militar encabezada por Augusto Pinochet.

En mayo de 2022, la Corte Suprema ratificó la sentencia que condenó Miguel Krassnoff Martchenko, ex agente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), a 10 años y un día de presidio por su responsabilidad en el delito de homicidio calificado contra el Secretario General del MIR.

Durante la etapa de investigación, el ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, acreditó que el 5 de octubre de 1974, cuando Miguel Enríquez se encontraba junto a su pareja Carmen Castillo y otros dos integrantes del MIR en la vivienda ubicada en calle Santa Fe 725 -la que era utilizada como casa de seguridad en el marco de su condición de clandestinidad- fue objeto de un operativo por parte de agentes de la DINA.

«Sin contar con un respaldo justificativo, se apersonaron en el lugar, lo acordonaron y desplegaron un numeroso contingente de dicha organización y de Carabineros en toda la manzana», detalla el fallo, agregando que los agentes del Estado «sin exhortarlos previamente a entregarse para ser detenidos, iniciaron una ofensiva armada contra los moradores del inmueble». El ministro continúa su relato señalando que ésto lleva a Enríquez y el resto de los ocupantes de la casa a responder desde el interior, quienes luego de percatan «de la imposibilidad de hacerles frente, debido al número de agentes que utilizaban los servicios de seguridad y al poderío de las armas empleadas».

En ese escenario, añadió Carroza, los miembros del MIR resuelven huir por las techumbres de las casas colindantes, cuestión que logran los acompañantes de Enríquez, no así este último, «quien es herido e intenta previamente, antes de tomar la misma decisión, asegurar la suerte de su compañera Carmen Castillo Echeverría, quien se encontraba embarazada y herida». Cuando lo hace -concluyó el ministro en visita- «es sorprendido por los agentes que se encontraban cubriendo la calle lateral, quienes le disparan y es abatido en el patio de un inmueble vecino».

