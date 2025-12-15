Incorporan iniciativa chilena de protección a cetáceos en plataforma internacional de conservación marina Whale Atlas

La zona de reducción voluntaria de velocidad (VSR, por sus siglas en inglés), recientemente implementada en la zona sur de Chile, acaba de ser incorporada a la plataforma internacional de conservación marina Whale Atlas, desarrollada por la California Marine Sanctuary Foundation (CMSF), de EEUU.

Esta herramienta permite a los navegantes acceder a información actualizada sobre áreas sensibles para la conservación de ballenas, promoviendo prácticas de navegación responsable para reducir colisiones y perturbaciones acústicas.

Sobre Whale Atlas, Jessica Morten, directora de programas de la California CMSF y líder del programa Protecting Blue Whales and Blue Skies (BWBS), explica que se trata de una herramienta pionera, global y gratuita que ayuda a los marinos a acceder a información sobre medidas y esfuerzos de conservación de ballenas en todo el mundo. La plataforma está alojada en el sitio web de BWBS.

«Incluir el área del Golfo de Corcovado–Canal Moraleda brindará nuevas oportunidades para que los operadores de embarcaciones de la zona aprendan cómo involucrarse y contribuir a los esfuerzos de WWF para proteger a las ballenas en la región», detalló Jessica Morten.

«Aumentar la visibilidad de estas iniciativas es importante porque las colisiones con embarcaciones son una de las amenazas más graves y prevenibles para las ballenas a nivel mundial. Hasta hoy, era difícil para los navegantes comprender dónde, cuándo y cómo podían tomar medidas para reducir el riesgo. Ahora, gracias a recursos como Whale Atlas, los capitanes y tripulaciones pueden mantenerse informados y adoptar medidas significativas hacia operaciones más seguras para las ballenas», agregó la especialista.

Protección efectiva

La incorporación de esta zona VSR a la plataforma representa un nuevo paso hacia una protección más efectiva de los cetáceos en aguas chilenas. Desde la organización internacional WWF, resaltaron que estos avances representan una valiosa oportunidad para visibilizar los esfuerzos locales en un contexto global.

«La inclusión de una zona de reducción voluntaria de velocidad en el sur de Chile en esta plataforma internacional no solo refuerza la importancia de la medida, sino que también proporciona nuevas herramientas para evaluar su impacto y fomentar una mayor cooperación del sector marítimo, que esperamos se amplíe», planteó Yacqueline Montecinos, coordinadora de Biodiversidad Marina y Políticas Oceánicas de WWF Chile y quien ha liderado la iniciativa Corredor Azul del Pacífico de WWF.

Velocidad máxima: 10 nudos

El área voluntaria de reducción de velocidad fue establecida gracias a una alianza entre Armasur, la Asociación Gremial que agrupa a las empresas navieras, de astilleros y puertos de la zona; Intesal, el instituto tecnológico dedicado a la innovación en la acuicultura y transporte marítimo, y WWF Chile, que contribuyó con su apoyo técnico.

Así, la velocidad recomendada para las embarcaciones en zonas con alta presencia de ballenas es de 10 nudos, una medida sencilla pero efectiva para reducir riesgos de impacto.

Desde WWF explicaron que esta zona ya fue incorporada por el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) en sus registros para navegantes y derroteros, en donde se muestra el perímetro del área identificada para reducción de velocidad dentro de las zonas donde transitan estos mamíferos, permitiendo a las embarcaciones reducir su velocidad y ajustar su rumbo en tiempo real.

«La inclusión en los registros del SHOA se traduce en un reconocimiento formal de la importancia de estas medidas y en una herramienta clave para la navegación segura y responsable en la región», puntualizaron desde WWF.

El Ciudadano