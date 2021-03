Independientes constituyentes exigen medidas sanitarias e igualar la cancha entre candidaturas

El inminente aplazamiento de las elecciones, producto del contexto sanitario del país, ha significado preocupación para las candidaturas independientes, que corresponden a cerca del 60% del total de los candidatos para la Convención Constitucional a nivel nacional y el 48% del total de ellos en la Región de Valparaíso.

Los recursos acotados con los que cuentan la mayoría de las candidaturas independientes, evalúan si podrán sostenerse en el tiempo, una vez promulgada la ley y entrada en vigencia.

Tania Madriaga, candidata por el distrito 7 para la Convención Constitucional, se refirió a la necesidad de entregar equidad para todas las candidaturas “ya cambiada la fecha necesitamos garantías de que los nuevos plazos no acentúen las desigualdades que ya han tenido que enfrentar los independientes, tanto respecto a recursos disponibles, como a espacios de comunicación de sus propuestas.”

La socióloga agregó que “respecto a la pandemia necesitamos una inyección de recursos descentralizados que permita fortalecer un sistema de prevención y cuidados universal a nivel local y el fortalecimiento del sistema de salud pública, partiendo por el nivel primario de salud.”

En tanto, la candidata constituyente por la Lista del Pueblo, Pamela Vivanco, se suma al llamado “respecto de las próximas elecciones, como se van a postergar, lo importante es que el gobierno haga uso de sus arcas para la gente que tiene menos. También en el proceso eleccionario, se destinen los fondos para las candidaturas independientes que de verdad que es una vergüenza el poco apoyo”. Además, señala que “aprovecho de pedirle al ministro Paris que, por favor, renuncie”.

Respecto al proyecto de ley, el candidato constituyente Francisco Silva por el distrito 7, analiza el problema del financiamiento de las campañas que podría surgir “ese esfuerzo lo tienen que hacer los partidos políticos y los grandes grupos económicos que los están financiando y abstenerse de seguir financiando campañas políticas ligadas a partidos y no al revés. El esfuerzo no tiene que venir de abajo, no tiene que venir de los independientes que estamos con nuestros recursos con pocos aportes para realizar campañas políticas.”

Fuente: Nota de prensa