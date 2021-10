INDH analiza acciones tras violento procedimiento de Carabineros en Talca

El Instituto Nacional de Derechos (INDH) analiza intervenir tras el confuso y violento procedimiento policial registrado este miércoles en Talca, cuando Carabineros ingresó a una vivienda particular, lo que terminó con varias personas detenidas y heridas, incluyendo mujeres y joven discapacitado.

La información la dio a conocer David Bahamondes, Jefe Regional de INDH Maule; quien indicó que la decisión se tomó tras conversar con las personas involucradas en las agresiones.

“A primera hora, la abogada de la sede Maule entrevistó a las personas detenidas en relación con estos hechos, y actualmente, el Instituto analiza las acciones que nos corresponda desarrollar en el marco de nuestro mandato a la mayor brevedad», expresó Bahamondes, en un video difundido en la cuenta en Twitter de la institución.

El hecho – difundido por redes sociales – se generó luego de que una mujer evadiera un control policial, al no poseer documentos de una motocicleta, por lo que se generó una persecución que finalizó en una vivienda que también funciona como un taller mecánico.

Tras una discusión, Carabineros ingresó al domicilio de forma violenta a punta de golpes, originándose una pelea entre los uniformados y familiares de la persona involucrada, que terminó con la detención de cinco sujetos.

La joven dueña de la motocicleta, también forma parte de la familia involucrada y narró que ella contaba con todos los papeles, no obstante, fue agredida de forma verbal por los funcionarios.

En declaraciones a la prensa, la joven aseveró que los funcionarios debieron llevarse la moto – que quedó fuera de la propiedad – por lo que insta a que se haga justicia.

“Me decía groserías el Carabinero que estaban fuera de lugar, espero que se haga justicia, porque ellos no tenían que haber entrado a mi casa (…) Ellos no me llevaron y era yo la que iba conduciendo la moto. Se llevaron a toda mi familia y a mí no me llevaron. Debieron llevarse la moto. No debieron entrar a mi casa”, recalcó.

Por su parte, Glenda Garrido, hermana de la joven involucrada, desmintió las declaraciones realizadas por algunos funcionarios, quienes aseveraron que la familia contaba con antecedentes penales.

“No hay drogas, no hay antecedentes de ninguna de las personas detenidas, ni de mi familia. Es mucha mentira lo que se dijo”, puntualizó Garrido, quien, por la golpiza de Carabineros, recibió 14 puntos en la cabeza.

“Ni siquiera recuerdo cuando me dieron el golpe porque tenían a mi hijo al suelo y sangrando. Tengo 14 puntos en mi cabeza. Mi hijo pensaba que estaba muerta. Mi hijo lloraba, se cerró en el baño. Estaba solo. Si los carabineros debieron haber detenido en la entrada de mi casa, cuando mi hermana entró en la casa. Cuando Carabineros entró fue todo lo que pasó. Ellos no salían, ellos caminan tranquilamente”, agregó.