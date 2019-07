INDH considera que institutos armados deben entregar formación en derechos humanos

Que las Fuerzas Armadas entreguen contenidos sobre derechos humanos en la formación de sus miembros fue la recomendación que el INDH entregó a la comisión que revisa la actuación de los organismos del Estado en cuanto a la prevención de maltratos en las Fuerzas Armadas. En este sentido, la abogada del organismo, Tania Rojas, indicó que esta sugerencia ya se había entregado con anterioridad.

“El instituto hizo hincapié en que tanto la formación en contenido que deben tener las FF.AA. debe contener un mínimo de DD.HH. tales como, por ejemplo, materias de prevención de tortura, derecho internacional de los DD.HH., derecho humanitario y penal, a fin de que ellos puedan entender justamente cual es el contenido y significado y los compromisos internacionales que tiene el Estado de Chile en estas materias”, señaló Rojas.

La representante del INDH detalló, además, que la entidad ya había hecho ver esta recomendación en otros proyectos de ley que se están tramitando en la comisión de DD.HH. y que decían relación con la asignatura obligatoria de derechos humanos. En este contexto, manifestaron que si bien tiene que ser obligatoria para ciertos cursos de enseñanza básica también señalaron que deben tenerlo las mallas castrenses.

Parlamentarios

Desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos manifestaron no contar con antecedentes sobre el marco legal que rige la prevención del maltrato a soldados, explicó el presidente de la comisión investigadora, Mario Desbordes (RN), quien informó que la instancia entregará estas referencias para su conocimiento.

“El Instituto ha señalado que no conoce la normativa actual. No tiene acceso a toda la normativa actual, por lo tanto, no quisieron opinar respecto del marco legal que rige la prevención, la denuncia y la sanción de maltrato a soldados en general y conscriptos en particular, así que la comisión ha acordado remitirles la información para que nos puedan dar su opinión”, resaltó el parlamentario.

Un tema delicado que habla sobre la manera en la que se respetan y se resguardan los DD.HH. en el mundo militar, subrayó el diputado Manuel Matta (DC). “Hemos sido testigos de diversas denuncias que se han dado con respecto a situaciones que, claramente, bordean la violación a los derechos humanos con conscriptos jóvenes. Incluso algunos de los cuales se les ha causado efectivamente la muerte producto de estos hechos de violaciones. De manera tal que todavía estamos recogiendo antecedentes”, aseguró el legislador.

El parlamentario agregó que el trabajo de la comisión investigadora debe finalizar el 10 de agosto y para ello se debe efectuar una reunión con el alto mando de las Fuerzas Armadas. “Con la finalidad de poder precisar hasta qué forma las enseñanzas, las prácticas de los DD. HH, son verdaderamente una realidad en las Fuerzas Armada (…) Cuesta, pero hay que aplicarlo de todas maneras. Y en eso no puede haber ninguna limitación”, indicó.

Por último, el INDH informó que hay 4 querellas relacionadas con estas materias, sin embargo, son muchas más las denuncias que no han terminado en acciones judiciales. En esa línea, se explicó que faltan medidas de protección y recepción de reclamos y existe ausencia de regulación para abordar a las víctimas. Por ello, consideran relevante la existencia de protocolos que permitan mejorar los sistemas de denuncia.

Fuente: Cámara de Diputados