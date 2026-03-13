INDH por indultos de Kast: «Potestad no es absoluta ni puede ejercerse en contravención de las obligaciones internacionales»

Mediante un comunicado público, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) se refirió a la polémica generada por los anuncios del Presidente José Antonio Kast, respecto a beneficiar con indultos a algunos condenados por violaciones a los DDHH.

En la nota emitida por el INDH, recordaron que «si bien nuestro ordenamiento constitucional y legal contempla la facultad presidencial de otorgar indultos particulares en los casos que establece la ley, cuando se trata de quienes cumplen condena por graves violaciones a los derechos humanos, debe advertirse que esta potestad no es absoluta ni puede ejercerse en contravención de las obligaciones internacionales en la materia».

Para el Instituto, «conforme a los estándares internacionales aplicables, cuando se trata de delitos especialmente graves, tales como torturas u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes —conductas prohibidas de manera absoluta—, el Estado y sus órganos están obligados no sólo a prevenir, sino también a investigar y sancionar adecuadamente estos delitos de acuerdo con su gravedad».

Por ello, enfatiza el INDH, «conceder un indulto en casos de graves violaciones de derechos humanos antes del cumplimiento de al menos una parte sustantiva de la condena vulnera estas obligaciones y puede acarrear responsabilidad internacional para el Estado».

«No debe olvidarse que la lucha por el respeto a la dignidad humana y la protección de los derechos fundamentales exige un compromiso firme e inquebrantable con la justicia. En ese sentido, debe considerarse, además, el efecto que una medida como esta puede tener, no sólo en relación con las víctimas y sus familiares sino también hacia el conjunto de la sociedad sobre la impunidad que podría darse frente a tan graves hechos», concluye el comunicado.

Seguiremos informando.