INDH presenta querella por desnudamientos a profesora en comisaría de Copiapó

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó hoy una querella ante el Juzgado de Garantía de Copiapó, por el delito consumado de vejación injusta que habrían perpetrado carabineros contra una profesora de Copiapó, en el contexto de las manifestaciones que impulsó el Magisterio en todo Chile por el paro docente.

La víctima M.J.C.L. fue detenida por tres carabineros, cayendo al suelo y siendo arrastrada por varios metros, mientras era agredida. Luego fue llevada a la Segunda Comisaría de Copiapó donde se le pidió desnudarse para ser revisada por una carabinera, accediendo a mostrar su torso.

Los hechos ocurrieron el pasado 18 de junio cuando los profesores y profesoras se manifestaban en busca de mejoras gremiales. Luego de unos momentos, comenzó a actuar personal de Fuerzas Especiales de Carabineros, apoyados por un carro lanza agua, con el objetivo de dispersar la movilización.

“Cuando estábamos en la comisaría nos dicen que nos van a revisar, sin leernos nuestros derechos, en ese momento se acerca una carabinera que señala hacia a un calabozo y que luego me dice me saque toda la ropa. Este es el protocolo y tienes que sacarte todo, me dijo”, continúa narrando M.J.C.L.

Asegura que “le señalé a la carabinera que había una cámara y ella me hace un gesto con la mano, como comunicándome que la cámara estaba mala. Luego me insistió en que el protocolo dice que me quite la ropa”.

En la querella interpuesta por el INDH se solicita a la Fiscalía que se realicen todas las diligencias pertinentes para la adecuada investigación del delito y la determinación de las responsabilidades.

Fuente: INDH