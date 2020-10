INDH registra más de 2.500 querellas contra policías y el Ejército desde el estallido social del 18 de octubre

Este viernes 16 de octubre, se publicó el estudio titulado “Mapa de violaciones a los DD. HH.«, del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que es un balance del estallido social del 18 de octubre, que este domingo conmemora su primer aniversario.

Las cifras fueron ofrecidas por el director del Instituto Sergio Micco y dan cuenta de 2.520 querellas a nivel nacional, con 2.340 dirigidas a Carabineros, 97 al Ejército, 34 a la Policía de Investigaciones (PDI) y 49 a otros.

En cuanto a las denuncias y sus avances, se detalló que hay 31 querellas formalizadas, con 72 funcionarios/as imputados/as.

Las querellas por violaciones a los derechos humanos a nivel regional y formalizaciones están lideradas por la región Metropolitana, con 986, 17 causas formalizadas y 53 imputados.

Le sigue la región del Bío Bío, con 248 querellas, tres causas formalizadas y tres imputados. Luego está Los Ríos (158 querellas), La Araucanía (156) y Coquimbo (139).

Las figuras jurídicas tienen 1.730 querellas por apremios ilegítimos, 460 por tortura, 101 por violencia innecesaria y 81 por abusos contra particulares. Se informó que 1.810 víctimas son hombres y 621 mujeres, 336 niños y adolescentes y 132 niñas y adolescentes.

Sobre el tipo de lesiones, hay 110 con lesiones causadas por trauma ocular, 21 con estallido del globo ocular y 32 con pérdida de visión por trauma ocular irreversible.

Foto: web/referencial.

Micco denunció que en Chile ocurrieron “las más graves violaciones a los derechos humanos desde el regreso a la democracia”, y aseguró que “el instituto, lo que considera fundamental a partir de estas constataciones, gravísimas violaciones a los derechos humanos actos que se repiten en el tiempo y espacio, es que no haya impunidad”.

“El Estado de Chile tiene que recorrer estos cuatro caminos de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. El empeño del instituto es que estas cuatro tareas se realicen, y si no se realizan vamos a estar ante una situación gravísima, porque el Estado de Chile no va a estar cumpliendo con sus compromisos nacionales e internacionales”, complementó.

Fuentes: El Desconcierto/La Nación.