Indignación por video de camioneros bailando con mujeres en ropa interior

En medio de la preocupación por el desabastecimiento que ya se empieza a registrar en algunos puntos del país debido a la paralización que mantiene bloqueos y cortes de ruta, en las redes sociales circula un video que ha desatado la indignación en el país, ya que muestra a un grupo de camioneros bailando junto a dos mujeres en ropa interior en plena carretera.

En el material audiovisual se puede observar a algunos de ellos usando mascarillas, pero sin resguardar la distancia física propia de la pandemia y con botellas en el suelo.

El video, cuya fecha exacta no se ha confirmado, ha sido ampliamente difundido en redes sociales y condenado por parlamentarios de oposición.

El diputado Matías Walker (DC) comentó que mientras “miles de familias han perdido un ser querido, trabajadores de la salud agotados y otros contagiados, padres que no han podido ver a sus hijos”, hay “un grupo de camioneros que bloquea el abastecimiento de bienes básicos, burlándose de todo Chile de forma grotesca«.

Miles de familias han perdido un ser querido, trabajadores de la salud agotados y otros contagiados, padres que no han podido ver a sus hijos…y un grupo de camioneros que bloquea el abastecimiento de bienes básicos, burlándose de todo Chile de forma grotesca cc @min_interior https://t.co/7QtyXrUtVg — Matías Walker Prieto (@matiaswalkerp) September 1, 2020

Por su parte, la presidenta de la Comisión de la Mujer y Equidad de Género de la Cámara, la diputada Camila Vallejo (PC), condenó que “mientras tenemos 3 millones de cesantes, mientras el personal de salud no descansa tratando de salvar vidas, camioneros amenazan con desabastecer el país y de paso se van de fiesta sin cumplir distancia física«.

Estos son los patriotas amigos del Gobierno! Mientras tenemos 3 mill de cesantes, mientras el personal de salud no descansa tratando d salvar vidas, camioneros amenazan con desabastecer el país y d paso se van de fiesta sin cumplir distancia física! #CamionerosverguenzaNacional https://t.co/YcqnVrp2A9 — Camila Vallejo Dowling #APRUEBO (@camila_vallejo) September 1, 2020

Su compañera de partido, la diputada Carmen Hertz en tanto, publicó «y Carabineros participando del escándalo, el Ministro del Interior ante este vergonzoso espectáculo, ¿lo está avalando? Los camioneros creen que están en la cocina de su casa, ¿con la complicidad del gobierno de Sebastián Piñera?».

Y @Carabdechile participando del escándalo, el Ministro del Interior ante este vergonzoso espectáculo, lo está avalando? Los #CamionerosVergueenzaNacional creen que están en la cocina de su casa, con la complicidad del gobierno @sebastianpinera ? https://t.co/taB1NkNz4l — Carmen Hertz Diputada #Apruebo (@carmen_hertz) September 1, 2020

El senador de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, aseguró que «el movimiento de empresarios camioneros tiene autorización para hacer lo que quiera en pandemia. Desgobierno y decadencia».

A través de las redes sociales, lo ciudadanos mostraron su indignación por la actuación de los camioneros y la pasividad del Gobierno . En Twitter la etiqueta #CamionerosVerguenzaNacional se mantiene como tendencia.

Hacen fiestas

Hacen parrilladas

Amedrentan a conductores

Se aglomeran sin mascarilla

Bloquean el paso

Golpean a sus colegas

Desabastecen el país

Todo esto sin que nadie les diga nada incluido las policías



Entonces quienes son los terroristas?#CamionerosVerguenzaNacional — Fabián Valderas (@ValderasFabian) September 1, 2020

«Hacen fiestas, hacen parrilladas, amedrentan a conductores, se aglomeran sin mascarilla, bloquean el paso, golpean a sus colegas, desabastecen el país. Todo esto sin que nadie les diga nada, incluido las policías», denunció un usuario.

#camionerosverguenzanacional onvres (no resiste un análisis más profundo, por que no lo merecen) , ponen en riesgo aún más la crisis sanitaria, y el desgobierno como si nada, hasta cuando se les tolera estas acciones tan deshumanas y de natulareza denigrante? — La Ibis Yo Apruebo (@IbisRogel) September 1, 2020

Por su parte, el presidente de la Federación de Dueños de Camiones del Sur (Fedesur), José Villagrán, se refirió al polémico video y según él, los protagonistas del registro pertenecerían a una asociación gremial del norte del país y que no forma parte de la Confederación Nacional de Transporte de Carga de Chile (CNTC).

«La verdad es que me quedó la duda porque los camioneros no somos así, no hacemos eso, puede ser hasta una noticia falsa», aseguró Villangrán, en declaraciones a CHV Noticias.

El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, informó que a raíz del video, el Gobierno presentará una querella criminal.

“Efectivamente, estamos recabando antecedentes para ver exactamente en qué lugar habrían ocurrido esos hechos que, de ser efectivos, son gravísimos”, dijo.

“Con esos antecedentes presentaremos una querella criminal por artículo 318 del Código Penal porque, tal como lo hemos hecho desde el principio de esta pandemia, dijimos que aquellas personas que incumplan las medidas de la autoridad sanitaria no solo ponen en riesgo su propia salud, sino que la de todos los demás”, subrayó.

Sin embargo, afirmó que desde el Gobierno “empatizamos plenamente con las demandas del gremio del transporte de carga, porque creemos que efectivamente ha sido una actividad que ha permitido mantener la cadena de suministro en pandemia, y por eso condenamos la violencia de la que han sido objeto en la zona macro sur”.

“Pedimos que ese movimiento sea empático con la mayoría de la ciudadanía” , dijo en alusión a las medidas de protección aplicadas a raíz de la pandemia.

