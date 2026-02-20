Informe denuncia sobreexplotación en la pesca de jibia y advirtió impactos en Chile

Un informe emitido por la organización Environmental Justice Foundation (EJF), advirtió una compleja situación de sobreexplotación de la jibia en el Océano Pacífico Sudeste, la cual fue atribuida a vacíos en la normativa y a deficiencias en la fiscalización.

El reporte documenta falencias en la regulación y transparencia en las operaciones de una flota de 528 buques en el área de la Organización Regional de Ordenación Pesquera del Pacífico Sur.

Recordemos que Chile es uno de los principales actores en la pesca de jibia en la zona, desembarcando en 2023 más de 105 mil toneladas del molusco, tendencia que se mantuvo en 2024, con un crecimiento del 56%.

En ese sentido, el informe alerta sobre el rol que tiene Chile en el sistema de control portuario y su influencia en la sostenibilidad económica de la actividad. Lee el informe completo aquí.

El Ciudadano