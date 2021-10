Ingrid Sol Heredia: La obrera de la construcción, activista feminista y destacada poeta de Tierras Blancas que aspira a un escaño como CORE de la Región de Coquimbo

Ingrid Sol Heredia, pobladora de Tierras Blancas, trabajadora de la construcción, activista feminista y poeta, es actualmente candidata a Consejera Regional (CORE) por la provincia de Elqui, en la Región de Coquimbo.

En conversación con El Ciudadano, la postulante comenta que «crecí en una localidad hermosa de gente muy luchadora y de la clase obrera, que llegó a hacer ocupación de aquellas tierras y además desempeñarse siempre en forma precaria en la industrialización o en trabajos agrícolas de forma temporal».

«Calles de tierras inundadas de niñes jugando y soñando, ahí estábamos muches ilusionades con un mundo mejor, siempre cuestionándonos las desigualdades», agrega en su relato Ingrid Sol Heredia, quien detalla en este punto que «a pesar de estudiar en un colegio adoctrinado religiosamente, lo que destaco del Miguel de Cervantes fue que nos inculcó nuestros dotes artísticos. Participé muy de niña en academias de declamación y canto, habían también una de tocar instrumentos y baile. Esto hizo que siempre estuviera motivada por las artes y la cultura, actualmente participo en talleres de teatro microcuento y poesía», indica.

Precisamente, sobre una de sus pasiones, la poesía, la candidata cuenta que «hace algunos años, en instancias feministas, incursioné y aprendí el mundo de la poesía, específicamente el de la composición de décimas poéticas, algo que me tiene muy contenta. He escrito varias con carácter político feminista y de contingencia local y nacional».

«Creo fervientemente que el arte y la cultura son un pilar fundamental para el desarrollo integral del ser humane, intervenciones artísticas y callejeras han calado hondo en la población, mostrando la realidad actual, desde un lado sensible, potente, para visibilizar», cierra Ingrid Sol Heredia, que compartió algunas de sus creaciones con El Ciudadano:

«Calladita más bonita,

me lo decía mi maire,

le provocaba desaires,

cuando yo era cabrita,

y no aceptaban naita,

todas las diferencias,

más había incongruencias,

cuando educaba mi hermano,

la disculpo de antemano,

no la culpo era su herencia!!»

«Erradiquemos patrones,

nos educaron con miedos,

nos impusieron los credos,

traspasando aflicciones, cometiendo aberraciones con nuestros ancestros,

ya no tienen argumentos, podremos cambiar la historia, conservemos la memoria, resistencia hay en el cuerpo!!»

«Hagamos del buen vivir,

una conducta habitual,

no dejemos de luchar,

y la mente siempre abrir,

cuando dejemos fluir,

la conciencia emancipada,

nunca más amedrentadas,

por las conductas machistas,

con la fuerza feminista,

nunca más solas,

ahora estamos apiñadas!!»

«Ya no más extractivismo,

para el bolsillo de unos poques,

hay que tener un enfoque,

y combatir el abismo,

que trajo el colonialismo,

no nos debemos dormir,

porque envuelven la perdiz,

ya no aguantaremos ni una, está rima es oportuna,

y el piraña es un infeliz!!»

«Era un 18 de octubre,

esa fecha no se olvida,

toda la gente aburrida,

por un sistema insalubre,

fue cuando el pueblo descubre,

como el vil empresario,

las hace de mercenario,

mutilando a compañeres,

haciendo que el país ardiera, reprimiendo aquí en el barrio!!»

«Ahí tienen la institución,

más nefasta del estado,

miren cómo andan dopados, nos violentan sin razón,

pero cómo es la cuestión,

no creemos sus montajes,

se les caerá el blindaje,

han dejado a varios ciegos,

del gobierno son borregos,

no se salva ni un salvaje!!»