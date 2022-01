Iniciativa constituyente «Renuncia a la Guerra» responde a declaraciones del Jefe de Defensa Nacional de La Araucanía

«No estamos en guerra con nadie. Chile repudia y renuncia a la guerra». Así es el título de la iniciativa popular de norma que está activa en la plataforma virtual del proceso constituyente desde el 20 de enero, y que permite a la ciudadanía tener un espacio para que sus propuestas se discutan y formen parte de la nueva Constitución.

La propuesta surge en medio de las polémicas declaraciones que dio el Jefe de la Defensa Nacional para la Región de La Araucanía, el general del Ejército Luis Cuellar, quien hizo un llamado a enfrentarse contra las Fuerzas Armadas.

«Nosotros no somos policías, somos parte de las Fuerzas Armadas. Somos una fuerza entrenada para combatir en la guerra (…) Si a nosotros nos disparan, nuestra gente, que no usa munición de fogueo, va a hacer uso de sus armas. Va a identificar blancos y van a haber bajas (…) ¿Por qué no se enfrentan con nosotros? Los invito», expuso el militar.

Ante esto, Alejandro Viovy, uno de los impulsores de la iniciativa constitucional, destaca la importancia de resolver los conflictos en paz y construir la cultura de la No Violencia: «¿Qué pasó con el general que es feliz y no está en guerra con nadie? Cuando uno tiene un conflicto con un amigo o un familiar, lo soluciona con comunicación directa, en diálogo, y en paz activa. Me imagino que el General no invita a pelear a sus cercanos cada vez que tiene un problema».

«Lo mismo ocurre con los conflictos sociales, de grupos humanos y países. Como país debemos promover e impulsar la firma de tratados para el desarme progresivo y proporcional con los países de la región, enfrentando en conjunto los conflictos globales, pudiendo destinar más recursos a las necesidades de la población y no a la amenaza bélica», agregó Viovy.

En cuanto al rol de las Fuerzas Armadas, la iniciativa señala que «cumplen un rol fundamental en la resolución colaborativa de los conflictos sociales. Deben cooperar en situaciones de emergencias y catástrofes dentro y solidariamente fuera de su territorio».

Finalmente, se señaló que el repudio y la renuncia a la guerra y a todo conflicto armado, «reconoce y protege el valor de la vida humana al resistir el hecho de que seres humanos se maten entre sí. Esto propone una dirección de resolución no violenta de conflictos que ayudará no sólo en el ámbito internacional, sino que especialmente en lo nacional».

Esta iniciativa ha sido presentada a la Comisión Sobre Principios Constitucionales, Democracia, Nacionalidad y Ciudadanía a fin de que sea considerada su inclusión en el texto definitivo de la nueva Constitución. Como todas las iniciativas populares de norma, requiere 15 mil firmas para ser discutidos en la Convención.

El proyecto fue presentado por una de las comunidades de El Mensaje de Silo, Santiago Medita, espacio de reflexión que busca compartir experiencias que ayuden al reconocimiento mutuo, la valoración y experiencia de lo trascendente, promoviendo la reconciliación personal y social, así como la acción no violenta.

En esa línea, la propuesta toma como antecedente el proyecto de reforma constitucional presentado, entre otros, por el diputado Tomás Hirsch y el actual Presidente electo de la República, Gabriel Boric, el 22 de octubre de 2019.

Para conocer y apoyar la iniciativa click ACÁ