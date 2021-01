Inscripción de la candidatura de Sofía Huenchumilla: La revitalización del mapudungun

Vía Mapuexpress

Sofía Huenchumilla Marilao es una de las candidatas a constituyente por escaños reservados para el pueblo mapuche. Ella creció en la localidad de Truf Truf, en Itinento. Hija de padres hortaliceros, también trabajó como hortalicera vendiendo en las calles para poder solventar sus estudios. Estudió en la ciudad de Temuco, en el Internado Gabriela Mistral, luego en el Liceo Pablo Neruda y finalmente estudió Ingeniería civil industrial en la Universidad de la Frontera.

Actualmente es educadora tradicional mapuche y kimelfe de cursos online que organiza Mapuzuguletuaiñ. Su candidato alterno para efectos de corrección por paridad de género es el lamngen Samuel Gaete, quien también es kimelfe de la organización Mapuzuguletuaiñ y trabaja para la revitalización lingüística del mapudungun en la región.

Sobre las motivaciones de Sofía para presentarse como candidata a constituyente por escaños reservados para el pueblo mapuche, señaló: “Lo que me motivó a inscribir esta precandidatura fue la constante pérdida que está sufriendo el mapudungun, si no lo reparamos ahora es una lengua que va a desaparecer y es bastante indigno para las personas que somos hablantes”.

Profundizando en este tema, Sofía Huenchumilla se refiere a sus propia experiencia siendo hablante de mapudungun y las dificultades al tratar de usar su lengua materna.

“Si yo acudo al servicio público no hay nadie que me pueda atender o recibir mi información en mapudungun. Hay mucha gente que todavía no maneja en un cien por ciento el castellano, entonces, por ejemplo, en el ámbito de la justicia quedamos totalmente vulnerados ante estas inequidades sobre la lengua”, explicó.

En ese sentido, enfatizó que “es muy importante alzar la voz en mapudungun, por nuestro mapudungun, por la dignidad de nuestra gente, por la dignidad del Wallmapu, un territorio no reconocido por el Estado chileno donde se vulnera día a día el mapudungun y con ello nuestro kimün para defender nuestros recursos naturales, tratar enfermedades mapucheke kutxan, nuestra forma de ver la vida, defender nuestro tukukan y con ello nuestra alimentación”.

Por ello, Huenchumilla propone trabajar por la revitalización lingüística de una manera profesional, gradual, con personas especializadas en contexto de revitalización de lenguas minorizadas y en pérdida constante.

