Insólita lluvia de pifias: El incómodo momento que vivió Soulfia en Urban Fest 2025

La cantante Soulfia, vivió un tenso encuentro con el público en la comuna de Lo Prado. Entre pifias y abucheos, la cantante tuvo que detener su presentación y pidió al público respetar su presentación y a las mujeres en la música. Todo ocurrió en el marco del evento Urban Fest 2025, organizado por la municipalidad.

El hecho causó indignación en redes sociales, al viralizarse la situación, e incluso varios fans denunciaron acoso y golpes. La artista se refirió a lo ocurrido y contó que todo comenzó porque el público estaba impaciente por ver a Jere Klein. Esto generó las pifias y obligó a Soulfia a detener el concierto para calmar al público.

“Somos pocas las mujeres que somos exitosas, nos cuesta mucho esto. Y creo que el respeto es algo muy importante. Creo que ustedes fueron super respetuosos conmigo, yo también voy a ser respetuosa con ustedes y voy a terminar de dar el show que prometí a Lo Prado y a la Municipalidad», dijo la intérprete de “Heavy”.

El video rápidamente se viralizó en redes sociales y generó debate en torno al machismo en la industria musical. Esto generó que muchas artistas como Karen Paola o Fran Maira dieran su apoyo a la cantante.

“Qué pena más grande que no se respete el trabajo de una artista tan increíble como la Sol”, dijo Karen Paola.

Por su parte, Soulfia respondió a un comentario en su cuenta de TikTok y expresó preocupación por los ataques homofóbicos que sufrieron sus fans en el público. “Quiero pedirles mis más sinceras disculpas a los fans de la comunidad, que me fueron a ver a un espacio donde no estaban seguros y donde no estaba resguardada su integridad”, dijo la cantante.

Junto con esto, Soulfia insistió en que deben existir protocolos de resguardos al público en estas situaciones. Además enfatizó en que este tipo de ataques no se pueden dejar pasar. También agradeció al público, sus fans y colegas que entregaron su apoyo en aquel momento.