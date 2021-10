Insólito: Asesora de Kast dice que no cree en el derecho a la vivienda pero no sabe cómo argumentarlo

«Yo no creo en el derecho a la vivienda», fue la polémica declaración realizada por Beatriz Maturana, arquitecta y asesora del comando de José Kast en un debate realizado en Radio Pauta, organizado por el movimiento Conce es Conce.

En la ocasión, se le consultó directamente a los participantes: «¿Están de acuerdo con que la vivienda tenga estatus de derecho constitucional?». La respuesta de la representante del movimiento de Kast fue inmediata: «¡No! Yo no creo en el derecho a la vivienda (…) ehhh… La respuesta es no, porque la vivienda es, como muchos otros aspectos que ehhhh… Tenemos que tener derecho a disfrutar de nuestro país, de nuestras oportunidades. Yo creo que no podemos dar derecho por cada cosa… Derecho, no, no me parece», fue el intento de argumentación de la también candidata a senadora.

¿Tiene Kast equipos de personas realmente preparadas para enfrentar los desafíos políticos y sociales que se avecinan? Esto responde su vocera de ciudad y vivienda. Sin edición. pic.twitter.com/tMgIKFSvVi — Gonzalo Winter (@gonzalowinter) October 28, 2021

Beatriz Maturana, encargada de Vivienda de José Antonio Kast:



¿Cree usted que el derecho a la vivienda debe ser un derecho constitucional?



Pregunta simple…



¿Gente preparada?



Cantifleo en versión maxima.pic.twitter.com/jTmCH9IC7h October 28, 2021