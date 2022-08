Instituto de Educación Abierta de Recoleta: Una apuesta por la democratización del conocimiento

Con el objetivo de contribuir al desarrollo de sistemas educativos «innovadores, resilientes y desmercatilizados», este viernes fue presentado el Instituto de Educación Abierta, IEA, la primera institución de su tipo en Chile, creada desde la Universidad Abierta de Recoleta, UAR.

El nuevo centro académico busca profundizar la democratización de la educación en nuestro país, para lo cual promoverá la extensión del acceso a este derecho fundamental más allá de la infancia y la juventud, a fin de que las personas y las comunidades cuenten con alternativas formativas a lo largo de todo el ciclo vital.

Esta visión se nutre del concepto de «aprendizaje a lo largo de la vida» propuesto por la Unesco, que propugna que la educación formal, no formal e informal no deben estar confinadas a un periodo específico de la vida, sino que deben considerar todos los roles y contextos de las personas como el trabajo, la familia, la vida en comunidad, el ocio, entre otros.

El lanzamiento del IEA se realizó en una ceremonia en la Casa Central de la Universidad de Chile, donde se dio cita la comunidad educativa nacional de todos los niveles, ocasión que contó con las intervenciones de Ramón Iriarte, especialista del Programa de Educación de la Unidad de Calidad y Aprendizaje a lo Largo de la Vida, Unesco; Patricio Cabello -consejero del IEA y académico del Centro de Investigación Avanzada en Educación (CIAE-UChile); Rocío Aravena -consejera del IEA y encargada de Educación y Alfabetización Digital de Fundación Wikimedia; y Werner Westermann, primer director del IEA.

Así, el nuevo centro académico se viene a sumar a otros tres espacios de pensamiento que realizan docencia, extensión e investigación colaborativa en ámbitos prioritarios para la UAR: el Instituto de los Gobiernos Locales, el Instituto de Economía Política y el Instituto de Discapacidad, Inclusión y Cuidados.

Junto a la comunidad educativa, hoy dimos inicio al Instituto de Educación Abierta de la UAR, primera institución en el país dedicada a la educación a lo largo de la vida para todos y todas. Conoce los fundamentos y proyectos en este enlace https://t.co/UZmHHaPjjb pic.twitter.com/rOICb9VgA4 August 19, 2022

Desde la U. Abierta de Recoleta cuentan que el IEA surge ante la necesidad de contribuir a hacer frente a la emergencia educativa que se vive a raíz de la interrupción de las clases por el Covid-19, pero también por las condiciones estructurales presentes mucho antes de la pandemia.

«Uno de los segmentos sociales más golpeados por la reciente pandemia han sido los niños, niñas y adolescentes. Según estimaciones del Ministerio de Educación (2020), los estudiantes escolares han perdido en promedio un 88% de aprendizajes del año escolar previo, lo que ha provocado una situación que especialistas llaman pobreza del aprendizaje», indicaron en la entidad.

Werner Westermann, director del IEA, quien es profesor de Historia y Educación Cívica de la U. Católica de Chile, con más de 20 años de experiencia en educación mediada por tecnología: «Nos enfrentamos al gran desafío de no solo recuperar el aprendizaje perdido, sino de dotar de más y mejores habilidades fundamentales para afrontar enormes desafíos futuros. La recuperación de los aprendizajes no puede significar volver a lo mismo y por ello es necesario impulsar una transformación profunda en los sistemas educativos, desde una perspectiva resiliente, aprovechando el momento histórico», dice el especialista.

Desde la UAR, Westermann -quien es consultor de Recursos Educativos Abiertos (REA) para la Unesco y es co-escritor de la Declaración de Educación Abierta de Ciudad del Cabo- convocó a un consejo académico y social para el Instituto de Educación Abierta, que está marcado por la diversidad y pluralismo de voces.

Ellos son Rocío Aravena, Encargada de Educación y Alfabetización digital de Fundación Wikimedia Chile; Patricio Cabello, Investigador del Centro de Investigación Avanzada en Educación (CIAE) de la Universidad de Chile; Carlos Calvo, Universidad de La Serena y ex-Convencional Constituyente; Carine Díaz, Communications Lead del Learning Equality Foundation; Francisco Martínez, Latin America Regional Director de The Future School; Marcela Morales, Director of Community Relations de Open Education Global; Pablo Rivera, del Departamento de Didáctica y Organización Educativa de la Universidad de Barcelona; y Ana Elena Schalk, Learning, Teaching and Assessment Division de la Universidad Tecnológica de Dublín.

Dos propuestas

«El cambio de mirada desde donde se piensa y se plantea el trabajo y el sentido de la educación que propone IEA, pone la corresponsabilidad en todos los actores de la sociedad, y la confianza en los y las estudiantes en la base del modelo que busca implementar», indica Werner Westermann.

Por ello, agrega el docente, los dos proyectos iniciales se basan en la constitución de redes de trabajo para el desarrollo de Recursos Educativos Abiertos (REA) -definición que engloba a bienes comunes desmercantilizados, apropiables, reutilizables- y al diseño y la implementación de Prácticas Educativas Abiertas, entendidas como acciones de aprendizaje y enseñanza de calidad promovidas por la colaboración y la innovación, apoyadas en el uso de tecnologías libres.

«Uno de los proyectos fundacionales será la convocatoria a desarrollar Recursos Educativos Abiertos para la recuperación de los aprendizajes en Ciencias y Matemáticas, a partir de la selección de más de dos mil cien recursos educativos digitales e interactivos de alta calidad que podrán ser utilizados tanto de manera online como offline. El IEA en este sentido, se compromete a trabajar por garantizar el acceso, la configuración en dispositivos y promover su uso tanto en estudiantes como en docentes», anunció Westermann.

«Como segunda acción y en línea con el compromiso de la UAR de contribuir al desarrollo de una ciudadanía activa, crítica, organizada y movilizada, el Instituto de Educación Abierta, desarrollará un Texto Escolar Interactivo, para apoyar la nueva asignatura curricular de Educación Ciudadana, propuesta para los niveles de tercero y cuarto medio por el Ministerio de Educación», explicó el profesor.

Finalmente, se anunció una pronta convocatoria pública y abierta a especialistas, diseñadores, profesores y profesionales interesados en trabajar en la creación de un texto escolar para esta asignatura que se desarrollará en formato web, integrando tecnologías libres, es decir, este Texto Escolar Interactivo será licenciado como un Recurso Educacional Abierto para asegurar acceso equitativo y apropiación por parte de todas las comunidades interesadas.