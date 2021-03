Integrantes del comedor popular Luisa Toledo en Villa Francia: “La pandemia se ha transformado en la excusa perfecta para reprimir a los pobres”

Este sábado, Fuerzas Especiales de Carabineros realizaron una violenta intervención en contra del comedor popular Luisa Toledo, en la población Villa Francia de Santiago. Los videos con la actuación de los policías y la detención de algunas personas que estaban en el lugar circularon este sábado por las distintas redes sociales, visibilizando de esta manera el violento desempeño de los efectivos policiales.

Tras la violencia vivida el sábado, desde el comedor popular emitieron un comunicado en el que señalaron que “no se dejarán amedrentar por las medidas reaccionarias de este Estado fascista, burgués y terrateniente”, y agregaron entender que “este ataque es parte de una estrategia para anular los espacios de organización popular, porque el Pueblo organizado les asusta, les echa a perder la fiesta”.

“La pandemia se ha transformado en la excusa perfecta para reprimir a los pobres y nuestros espacios solidarios, nos desalojan por aforo, pero las micros siguen funcionando llenas al igual que el metro, a la población se le obliga a ir a trabajar. Mientras los ricos tienen hectáreas para hacer deporte, dentro de sus propiedades al pobre se le golpea y se le detiene”, añadieron los vecinos de la Villa Francia.

Desde la organización barrial, que ha cumplido un importante rol en apoyo de los vecinos más necesitados del sector, acusaron que los carabineros, “escondidos dentro de sus carros blindados, no dudó en atacar a la población, no dudó en golpear a nuestrxs compas, no dudó en llevarse a dos menores de edad, una de 12 y otro de 15 años, separándolos de sus familias que también estaban siendo detenidos”.

“Si bien lamentamos las detenciones y el mal rato que nos hacen pasar, nos encontramos tranquilos con la certeza de que estamos haciendo las cosas bien. Quedamos con la moral a tope viendo la reacción de las y los vecinxs, nos conmueve la reacción rápida de todxs ustedes compas que nos dieron tremendo apañe y aguante, las comisarías se llenaron de abogadxs – compañerxs preguntando por lxs detenidxs”, agregaron desde el comedor popular.

“Quedamos en estado de alerta, no bajamos la guardia, sus medidas represivas no nos asustan. Defenderemos el espacio una y otra vez y si nos llevan detenidxs, una y otra vez volveremos”, concluye el comunicado.