Intercambio comercial de Chile alcanzó los US$ 51.241 millones y creció un 23% en el primer trimestre de 2022

En los tres primeros meses de 2022, las exportaciones chilenas se elevaron hasta los US$ 25.748 millones, con un crecimiento del 15% respecto a igual período del año 2021, mientras que las importaciones ascendieron a US$ 25.763 millones, con un incremento del 33% frente a iguales meses del 2021. Así lo indican los datos contenidos en el último informe mensual de comercio exterior realizado por la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, con información del Banco Central de Chile y del Servicio Nacional de Aduanas.

“Los datos entregados son una buena noticia, esta alza nos muestra que este importante sector de nuestra economía sigue avanzando, entregando mayores recursos de la mano del dinamismo de las exportaciones que fue liderado por la oferta no cobre que alcanza un monto de US$ 12.803 millones, marcando un alza del 26% frente al primer trimestre de 2021”, subrayó el Subsecretario José Miguel Ahumada.

Para el personero de gobierno, lo relevante “es que estos datos nos impulsen a trabajar por mantener la tendencia y no sea sólo un efecto estacional” junto con destacar “que, si bien hay alza en los precios de las materias primas y de minerales exportados también lo hay en el precio de las importaciones como combustibles”, por lo que llamó a mirar en detalle y cautela estos datos.

Este incremento se sustenta en los valores registrados por las cerezas frescas, paltas, ciruelas frescas, salmones, frutas congeladas, carne de ave, madera perfilada y carbonato de litio. Con ello, los envíos no cobre equivalen al 50,3% de las exportaciones del país. En esa línea, según cifras del Banco Central de Chile, los embarques de cobre sumaron US$ 12.674 millones, creciendo un 6% respecto a 2021. En el mismo período el precio internacional del cobre promedió US$ ¢/lb 453,46, superando en 18% a su valor en los primeros tres meses del año 2021.

Las exportaciones de servicios, en tanto, finalizaron en un monto de US$ 328 millones, experimentando un alza del 3% respecto al primer trimestre de 2021. Los servicios que explican este incremento fueron los de mantenimiento y reparación de aeronaves, la comercialización de espacios publicitarios en páginas web, apoyo técnico en computación e informática, carrier internacional y asesorías en tecnologías de información.

En términos de distribución geográfica de los envíos, Asia continúa liderando los embarques con el 60% de participación en el período. Otros destinos importantes fueron América del Norte (17%), América Latina (12%) y Europa (9%). En cuanto al número de destinos, las exportaciones del país se han dirigido a un total de 176 mercados. Cabe destacar el aumento en las ventas a 95 de ellos.

El 95,3% de las exportaciones del país se dirigió a economías con las que Chile ha suscrito Tratados de Libre Comercio. En este sentido, China encabezó los embarques con US$ 9.727 millones, registrando un alza del 14% con respecto al primer trimestre de 2021, generando el 39% de las ventas al exterior del período. Le siguieron en importancia los embarques a Estados Unidos que alcanzan los US$ 3.866 millones, marcando un alza de 16% lo que equivale al 16% del total exportado en el período.

Los envíos a Japón se situaron en los US$ 2.142 millones, creciendo en un 31% a igual periodo lo que se traduce en un 9% de los envíos exportados. Esto lo posiciona como el tercer destino en relevancia. Además de los tres principales mercados de destino, otras alzas destacadas en las exportaciones fueron a Corea del Sur (+US$ 481 millones), la Alianza del Pacífico (+US$ 275 millones), India (+US$ 240 millones) y la Unión Europea (+US$ 147 millones).

En contraste, se registra una caída en los envíos a cuatros socios comerciales: Bolivia (-US$ 31 millones), Turquía (-US$ 22 millones), EFTA (- US$ 13 millones) y Hong Kong (-US$ 4 millones).

En el período, además, doce de las dieciséis regiones del país anotaron avances en sus ventas al exterior, destacando Antofagasta (+US$ 1.474 millones), Biobío (+US$ 567 millones), Tarapacá (+US$ 521 millones), Valparaíso (+US$ 465 millones) y Atacama (+US$ 360 millones).

Las importaciones en tanto sumaron US$ 25.763 millones creciendo un 33% con respecto a los tres primeros meses del 2021, mostrando alzas por sobre los dos dígitos en todas las categorías de bienes: intermedios (39%), de consumo (33%) y de capital (16%).

A nivel de productos, el alza de las importaciones fue liderada por las categorías diésel, vestuario, petróleo, automóviles, gasolinas, carbón mineral, gas natural gaseoso, calzados y electrodomésticos. Otros crecimientos destacados fueron registrados por las camionetas para el transporte de mercancías, suéteres de algodón, trigo, vehículos automóviles únicamente propulsados con motor eléctrico, azúcar refinada, alimentos para animales, videoconsolas, taladros, tornillos, cerveza y vitamina C.

En los primeros tres meses de 2022, las importaciones del país provinieron desde 146 orígenes distintos, destacando el hecho que el 95,9% arribó desde países con los que Chile tiene Tratados de Libre Comercio. De ellos, cabe consignar a China (32%), Mercosur (17%), Estados Unidos (17%), la Unión Europea (11%) y la Alianza del Pacífico (6%).

Finalmente, respecto a las cifras registradas en el mes de marzo de 2022, el intercambio comercial del país sumó US$ 18.603 millones, creciendo un 22% frente a marzo de 2021. Las ventas al exterior llegaron a los US$ 9.481 millones mientras que las importaciones alcanzaron los US$ 8.218 millones. En ambos casos, el crecimiento fue de 22% con respecto a marzo de 2021.