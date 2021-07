Intercambio comercial de Chile anotó crecimiento récord en el primer semestre y alcanzó US$ 85.394 millones

En el primer semestre de 2021, el intercambio comercial de Chile alcanzó los US$ 85.394 millones, logrando un crecimiento del 35% con respecto a igual periodo del 2020. Esta cifra es la más alta desde que se tiene registro, según consigna el último informe de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, con cifras del Banco Central de Chile.

Entre enero y junio de 2021, tanto exportaciones como importaciones registraron valores récord. Los envíos se elevaron hasta los US$ 45.377 millones, equivalente a un 29% superior a los embarques de 2020, consolidando 10 meses de alzas mensuales consecutivas. Las importaciones por su parte contabilizaron operaciones por US$ 40.017 millones, marcando un incremento del 43% frente a igual periodo del 2020.

Desde la Subsecretaría explicaron que este dinamismo “ha sido estimulado por un escenario internacional que está respondiendo en forma efectiva a la considerable reducción de las restricciones relacionadas con la pandemia, al avance de los programas de vacunación, a las mejores expectativas económicas y al mayor consumo de los hogares”.

“Estas señales alentadoras para nuestro comercio exterior provienen de nuestros mayores socios comerciales, entre ellos China, Estados Unidos, la Unión Europea, Corea del Sur y Japón. Sin duda nuestra red de 30 acuerdos comerciales está actuando como uno de los motores de la reactivación económica. Las exportaciones a los países con TLC crecieron un 27% en la primera mitad de 2021”, añadieron desde el organismo a través de un comunicado.

Así, al cierre del primer semestre de 2021, se registró un crecimiento en los embarques al 90% de los socios comerciales de Chile, con alzas lideradas por China (+US$ 4.708 millones), Estados Unidos (+US$ 1.954 millones), Mercosur (+US$ 783 millones), Unión Europea (+US$ 518 millones) y Canadá (+US$ 114 millones). Además de estas grandes economías, también crecieron a la par los despachos a socios emergentes como Malasia, Panamá, Centroamérica, Tailandia, Indonesia, Turquía y Vietnam.

En ese sentido, se informó que los envíos de minerales sumaron US$ 27.994 millones, creciendo un 56% respecto a 2020, mientras que los embarques agropecuarios ascendieron a los US$ 4.226 millones registrando un crecimiento del 4% y las ventas al exterior de productos industriales llegaron a los US$ 13.156 millones experimentando un alza de 1%.

A nivel de productos, las exportaciones chilenas estuvieron lideradas por el cobre, cuyas ventas al extranjero anotaron la cifra récord de US$ 25.711 millones, con un alza del 58% frente a 2020, llegando a representar el 57% de los embarques del país. En el periodo la cotización internacional del cobre promedió los US$ ¢/lb 412, superando en 65% al promedio de igual lapso de 2020, marcando al mismo tiempo el mayor valor desde el primer semestre de 2011 (US$ ¢/lb 429). Por otra parte, las exportaciones no cobre sumaron US$ 19.665 millones, creciendo un 5% en comparación al primer semestre de 2020.

Según cifras del Servicio Nacional de Aduanas, entre enero y junio 550 productos y servicios nacionales -además del cobre- alcanzaron niveles récord en sus exportaciones en la primera mitad de 2021, entre ellos destacaron servicios de hosting para sitios web, asesorías en tecnologías de la información, servicios de producción de originales de programas de televisión, cerezas frescas, filetes de salmón, plata, jurel congelado, mejillones en conserva, vino embotellado, entre otros. 5.720 empresas chilenas exportaron entre los meses de enero y junio de 2021, un 2,5% menos que en igual período de 2020 y un 8,4% bajo las 6.246 exportadoras del primer semestre de 2019.

En tanto, las importaciones exhiben una notoria recuperación frente a 2020. Los bienes de consumo suman US$ 11.901 millones (+ 66%), los bienes intermedios registraron US$ 19.766 millones (+35%), y bienes de capital contabilizaron US$ 8.349 millones (+36%). A nivel de productos el crecimiento de las importaciones fue explicado por mayores compras al exterior de petróleo, automóviles, camiones de carga, celulares, carne, electrodomésticos, computadores, vestuario, televisores, perfumes, maquinarías y medicamentos.

“Uno de los sectores que más aumentó sus importaciones en 2021 es el de los insumos para combatir y controlar la expansión del COVID-19, alcanzado internaciones por US$ 1.979 millones en los seis primeros meses de 2021, destacan al alza las importaciones de vacunas (+509%), reactivos PCR (+54%), guantes (+365%) y agujas y cánulas (+40%), entre otros. El 96% de estas internaciones provino desde países que tienen Tratados de Libre Comercio con Chile, donde destacan China, la Unión Europea y Estados Unidos”, afirmaron desde la Subsecretaría.

Finalmente, el organismo informó que, en el mes de junio, el intercambio comercial de Chile alcanzó los US$ 14.358 millones, exhibiendo un alza del 39% frente a igual mes de 2020. Las exportaciones del país sumaron US$ 7.445 millones, registrando un alza del 22% frente a junio de 2020, acumulando de esta forma 10 alzas mensuales sucesivas. Las importaciones, por su parte, se elevaron a los US$ 6.912 millones, anotando un crecimiento del 64% frente a junio de 2020, contabilizando además la quinta alza mensual sucesiva.

Fuente: Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales