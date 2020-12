Intercambio comercial de Chile creció en noviembre por primera vez en el año

En los primeros once meses del año el intercambio comercial de Chile sumó US$ 117.467 millones, cifra inferior en un 8% a lo registrado en igual período de 2019. Este es resultado de un descenso de 18% de las importaciones, que acumulan US$ 52.882 millones en el período, de acuerdo a un informe de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (SUBREI), con cifras del Banco Central.

No obstante, en el periodo entre enero y noviembre 2020, las exportaciones nacionales lograron envíos por US$ 64.585 millones, superando en 2,3% los envíos de 2019, alcanzando finalmente los niveles pre pandemia.

En noviembre de 2020, el intercambio comercial del país sumó US$ 11.133 millones, experimentando un crecimiento del 1,2%, respecto de 2019, y registrando la primera alza en el año. En el mes, las exportaciones sumaron US$ 6.163 millones, anotando un alza del 15% con relación a noviembre de 2019, marcando a la vez el segundo mejor registro anual, solo superado por el valor exportado en enero, en plena temporada alta de los envíos de fruta.

El Subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, Rodrigo Yáñez, señaló que el crecimiento de noviembre corresponde a la tercera alza sucesiva de nuestras ventas al exterior y sexta alza en los envíos en 2020 (abril, junio, julio, septiembre y octubre).

“Estamos convencidos que el comercio exterior empujará el carro de la reactivación económica, lo cual es esencial para un país exportador como Chile, por lo que es clave seguir profundizando nuestra integración al mundo”, dijo la autoridad de SUBREI.

En noviembre, el 95,3% de las exportaciones del país se dirigió a países con Tratado de Libre Comercio, y las ventas a este conjunto de mercados crecieron un 14% con respecto a noviembre de 2019. Este dinamismo ha sido impulsado nuevamente por China, que registra la octava alza consecutiva en el año, sumando US$ 1.811 millones en noviembre, y registrando un alza del 16% con respecto a noviembre de 2019.

En esa línea, el Subsecretario Rodrigo Yáñez destacó el repunte de 35% de las ventas a Estados Unidos, principal destino de las exportaciones no cobre, y segundo socio comercial de Chile, que registra la primera alza desde el inicio de la pandemia. También, se registraron incrementos en las exportaciones chilenas a Japón (+3%), Mercosur (+25%), Corea del Sur (+47%), Canadá (+17%) e India, que anotó en noviembre un alza del 195%.

Por otra parte, a nivel de productos, el cobre representó el 52% de los embarques del mes, seguido en importancia por los salmónidos, celulosa, hierro, carne de porcinos, molibdeno, servicios, madera aserrada, paltas, vinos y litio.

La autoridad de SUBREI señaló también que en noviembre 578 productos nacionales registraron en noviembre un récord en valor exportado en el año, de acuerdo a cifras del Servicio Nacional de Aduanas, donde destacan productos representativos de todas las regiones del país tales como: ánodos de cobre, carbonato de litio, ciruelas secas, nitratos de sodio, extracto de quillay, cápsulas fulminantes para la minería, coseta de remolacha, marcos y puertas de madera, peonías, filetes de cerdo congelados, almendras sin cáscara, locos congelados, sal de mesa, margarina, medicamentos, tomates deshidratados, arándanos rojos orgánicos frescos, cervezas, y moras frescas.

Asimismo, nueve de las dieciséis regiones del país alcanzaron alzas en sus ventas al exterior, las que estuvieron lideradas por Antofagasta (+US$ 221 millones), Atacama (+US$ 180 millones), Valparaíso (+US$ 159 millones), O’Higgins (+US$ 68 millones), Ñuble (+US$ 38 millones), Maule (+US$ 26 millones), Biobío (+US$ 25 millones), Arica y Parinacota (+US$ 3,6 millones) y La Araucanía (+US$ 3 millones).

Finalmente, las importaciones sumaron US$ 4.970 millones en noviembre, experimentando una caída del 12% con respecto a noviembre de 2019, debido a menores internaciones de diésel, petróleo y automóviles. Sin embargo, se aprecia una recuperación en las importaciones de bienes de consumo como carne, televisores, electrodomésticos, computadores, perfumes y celulares, todos estas categorías aumentaron su ingreso al país en el mes recién pasado.