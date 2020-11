Intercambio comercial de Chile suma US$ 104 mil millones en 2020 y exportaciones experimentan cuarta alza en el año

En los 10 primeros meses del año el intercambio comercial de Chile sumó US$ 104 mil millones, experimentando una caída del 10% en relación con igual período del año 2019, como resultado del descenso de las importaciones (-US$ 10.855 millones) en el periodo (-92%), informó este lunes la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales.

No obstante, en octubre, las exportaciones crecieron 12,9% (+US$ 685 millones), registrando la cuarta alza en los envíos desde el inicio de la pandemia (junio, julio y septiembre), alza que se explica en mayores embarques de cátodos de cobre, hierro, nitratos de potasio, carne de cerdo, abonos, neumáticos y manzanas frescas.

Al respecto, el Subsecretario Rodrigo Yáñez señaló que “las cifras de octubre son reflejo de las mejores perspectivas de actividad productiva de algunos de nuestros mayores socios comerciales como China, Brasil y Corea del Sur, los que lideran el crecimiento de nuestros embarques en el mes “.

La autoridad también destacó que en octubre, 555 productos alcanzaron un récord de valor exportado en el año: minerales de hierro (US$ 163 millones), paltas variedad Hass (US$ 60 millones), nueces sin cáscara (US$ 31 millones), avellanas (US$ 27 millones), ciruelas deshidratadas (US$ 18 millones).

En tanto los envíos de pisco, almendras sin cáscara, bulbos de lilium, aceite de oliva, pasas, tapones de corcho, registraron los valores más altos para 2020. Otro punto a destacar fue el número de empresas con ventas al exterior que este mes sumó 2.845 empresas, 113 de ellas por primera vez.

Asimismo, en octubre, el 96% de las exportaciones del país se dirigieron a países con Tratado de Libre Comercio. “Los envíos a nuestros socios comerciales sumaron US $5.608 millones, experimentando un alza del 5% con respecto a igual mes de 2019. Por su parte, los embarques de octubre a los países sin tratados comerciales retrocedieron 18%, registrando la novena caída consecutiva en el año. Esto refleja la fortaleza de nuestra red de acuerdos comerciales”, detalló el subsecretario Yáñez.

Respecto del desempeño regional, se destacó que nueve de las 16 regiones mostraron un alza en sus exportaciones. Antofagasta fue la región que más exportó en el mes, con operaciones por US$ 2.099 millones, que representaron el 35,8% del total de ventas al exterior del país, liderando los envíos de minerales y cobre.

Las exportaciones de productos agropecuarios fueron encabezadas por O’Higgins (US$ 164 millones), Biobío fue la región que más exportó productos forestales (US$ 232 millones), los envíos de productos del mar fueron liderados por Los Lagos (US$ 356 millones), por su parte, la región Metropolitana encabezó los envíos de manufacturas, servicios y vinos.

Finalmente, las importaciones anotaron nuevamente un descenso en el mes de octubre, con una caída del 13,4% (-US$ 797 millones) -arrastradas por menores internaciones de diésel, petróleo y automóviles-. No obstante, durante este mes, computadores, lavadoras, televisores, refrigeradores, cocinas, artículos para cultura física y gimnasio, carne de cerdo, perfumes y legumbres, aumentaron sus importaciones, reflejando un cambio en los patrones de compra de los consumidores como resultado del confinamiento.

Otros mercados al alza

Los envíos a la Unión Europea (UE), el tercer mayor socio comercial de Chile, registraron su primera alza del año (15%), siendo Alemania, España y Bulgaria los países que más crecieron. A nivel de productos, el alza en las ventas al bloque estuvo liderada por las avellanas (+US$ 20,7 millones); nueces (US$ 15,8 millones) y nitratos de potasio (US$ 10,9 millones), igualmente destacaron: yodo, oro, merluzas, mejillones, ciruelas deshidratadas, plantas y aceite de oliva.

Las exportaciones a Medio Oriente también destacaron, al sumar US$ 30 millones, un aumento de 27% en el mes, el cual estuvo impulsado por el crecimiento de envíos de alimentos a Emiratos Árabes Unidos (EAU), que crecieron 17% respecto de octubre de 2019 y que fueron liderados por las nueces, salmónidos y manzanas frescas.