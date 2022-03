Interponen primera querella por abuso policial durante el nuevo gobierno

Fotografía: Luis Rojas Escobar siendo arrastrado por Carabineros | El Mostrador

El abogado especialista en DDHH, Luis Mariano Rendón, interpuso una querella por el delito de denegación de auxilio en contra de los funcionarios de Carabineros que resulten responsables.

Ello, a partir de lo ocurrido con Luis Rojas Escobar en Plaza Dignidad el viernes pasado, quien fue perseguido e interceptado por personal de la Prefectura de Control de Orden Público, producto de lo cual cayó al suelo y azotó violentamente la parte posterior de su cabeza contra el pavimento.

La obligación de los policías en ese momento, según la querella, era aislar el sitio donde yacía inmóvil Rojas y dar cuenta inmediata al centro asistencial correspondiente para que personal de salud pudiese evaluar y luego evacuar a la persona lesionada.

Según Rendón, la normativa vigente señala que el único personal autorizado para evacuar a un lesionado del sitio del suceso es el de salud. «En vez de eso, todos pudimos observar como Rojas es levantado violentamente del suelo y trasladado en calidad de detenido a un vehículo policial. Ello constituye un comportamiento verdaderamente salvaje, que pone en serio riesgo la salud del afectado y que no es primera vez que ocurre. Los policías responsables deben ser sancionados penalmente, entre otras cosas, para que esto no se vuelva a repetir. Durante el anterior gobierno el abuso policial fue el pan nuestro de cada día. No se puede tolerar que hoy, bajo un gobierno que prometió perseguir a los violadores de derechos humanos, la situación siga invariable«, sentencia el abogado.

Rendón ha señalado que la señal correcta que debiese dar el nuevo gobierno es destituir al actual General Director de Carabineros, Ricardo Yáñez, quien ha permitido que el personal bajo su mando siga sistemáticamente violando los derechos de las personas y quien además era el segundo al mando de Carabineros durante el estallido, responsable precisamente de la Dirección de Orden y Seguridad.

El abogado dijo que es insostenible que un General que ya ha sido interrogado en calidad de imputado por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el estallido, siga al mando de la institución con el nuevo Gobierno. Para solicitarle mediante una carta al Presidente Boric la remoción de Rozas, Rendón ha anunciado que concurrirá junto a las personas que deseen sumarse a la petición, caminando desde Plaza Dignidad al Palacio de La Moneda el próximo viernes 25 a las 19 hrs.