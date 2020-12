Interponen querella criminal contra Piñera por pasearse sin mascarilla en playa de Cachagua en plena pandemia

El abogado Luis Mariano Rendón interpuso una querella contra Sebastián Piñera por violar las normas sanitarias en tiempos de pandemia, luego de que fuera captado paseando por la playa de Cachagua acercándose a algunas personas y sacándose fotos sin mascarilla.

“Todos pudimos ver como se paseó por la playa sin usar mascarilla, acercándose a escasos centímetros de otras personas con las cuales se fotografió, y todo ello viola la normativa que se estableció por parte del ministerio de Salud para el uso de las playas“, indicó el abogado.

Dado el absoluto y reiterado desprecio de @sebastianpinera por la normativa sanitaria que todos debemos respetar, y que cuando no lo hacemos somos severamte sancionados, he interpuesto querella criminal en su contra. Vamos a ver si en Chile rige alguna vez la igualdad ante la ley pic.twitter.com/PIzbA8kE35 — 🌎 Luis Mariano Rendón 🇨🇱🚦 (@lmrendon) December 6, 2020

“Por un mínimo de respeto al principio de igualdad ante la ley, el Presidente Piñera tiene que ser sancionado, y para ello interpuse la correspondiente querella criminal ante el Juzgado de Garantía de La Ligua“, aseguró Rendón.

Explicó que las sanciones dispuestas en el artículo 318 van desde una multa hasta presidio menor en su grado medio, pero que espera que el mandatario solo sea multado. “Eso igualmente es una sanción penal y que deberá aplicarse en el correspondiente procedimiento penal“, sentenció

Luego de que fueran publicadas por el portal The Clinic, miles de ciudadanos encendieron las redes sociales con críticas contra Piñera.

Ante el aluvión de reproches, el presidente recurrió a su cuenta en Instagram para ofrecer su versión de los hechos y pedir disculpas por su falta.

“Ayer salí a caminar por la playa, lo que no hacía desde el año pasado”, comenzó explicando. “La caminata fue bastante solitaria hasta que algunas personas me reconocieron y me pidieron sacarse una foto”, aseguró.

Posteriormente, se refirió a sus medidas de protección. “Sin duda debí haberme puesto la mascarilla, pero por la rapidez con que ocurrieron los hechos no lo hice y fue un error que lamento y me disculpo”, escribió.

“Sin duda los cuidados personales son muy importantes para evitar nuevos contagios y todos debemos respetarlos”, finalizó.