Intervención de los datos del IPC: ¿Error o manipulación?

Invitar a la ex directora del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la economista Ximena Clark, fue uno de los acuerdos adoptados por los integrantes de la Comisión de Economía del Senado en su última sesión.

La idea es entender qué sucedió en mayo pasado, cuando el actual titular del INE, Guillermo Pattillo denunció «indicios de manipulación» en el cálculo del Índice de Precios Al Consumidor (IPC) de agosto y septiembre de 2018, variación que habría sido superior a la real en 0,1 puntos porcentuales.

En la sesión de este miércoles, Pattillo asistió a la instancia para explicar los cambios que tendrá el Indicador de Actividad Económica Regional (INACER), sin embargo los senadores Álvaro Elizalde y Ximena Rincón aprovecharon la oportunidad para consultarle si contaba con mayores antecedentes del hecho.

La parlamentaria fue enfática en señalar que “nos gustaría saber si sigue asegurando que acá hubo manipulación y no un error, contrario a lo que dijo en la prensa hace unos días, el actual Ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine (…) No se trata de armar imágenes respecto a lo que pasó. Fue el propio director quien hizo afirmaciones (…) Es usted director, quien llevó al INE a la situación en que estamos”.

En la misma línea, el senador Elizalde recordó que “en la sesión cuando usted (Pattillo) nos explicó lo sucedido, reconoció que conocía a los involucrados en el potencial delito e incluso creía cómo pudo hacerse, pero ahora modera su sentencia. Podríamos incluso revisar la sesión porque fue televisada, así vemos cómo ha ido cambiando de opinión”.

Ante estos dichos, el director del INE se mantuvo firme en que están en curso dos investigaciones: la administrativa dentro del organismo y la que encabeza el Ministerio Público, “por lo que no puedo revelar más antecedentes ni dando explicaciones. Respecto a la denuncia que hice a la Fiscalía, es lo que me corresponde como funcionario público. El juicio sobre mí, se hará en su momento. No tengo más que agregar”.