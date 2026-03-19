Investigación analiza la ausencia del «fraude a la ley» en el Código Civil chileno

El académico de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), Patricio Lazo, es el investigador responsable del proyecto Fondecyt «El fraude a la ley en el pensamiento de Andrés Bello: reconstrucción y proyección», iniciativa que busca abordar un cierto déficit doctrinario en el derecho chileno mediante el estudio histórico y conceptual de una noción ampliamente utilizada, pero escasamente definida.

El proyecto tiene su origen en el interés personal del académico por la interpretación jurídica, línea de investigación que ha desarrollado a lo largo de los últimos años.

En ese contexto, y mientras trabajaba en torno al concepto de «fraude a la ley» en el derecho romano, surgió la pregunta que dio forma a la investigación: ¿Por qué esta noción no se encuentra expresamente recogida en el Código Civil chileno?

«A partir de esa inquietud, comencé a indagar y advertí una situación que resulta, en cierto modo, paradójica. El Código Civil no contiene referencias al fraude a la ley, pero existen textos de Andrés Bello que evidencian que sí conocía y manejaba este concepto», explicó el académico porteño.

«La pregunta entonces es qué pensaba Andrés Bello sobre el fraude a la ley. Esa ausencia en el Código, contrastada con la existencia de otros escritos, configura un desafío investigativo que no ha sido suficientemente abordado en Chile», agregó el profesor Patricio Lazo.

La relevancia del estudio se vincula directamente con el uso actual del concepto en diversas áreas del derecho. Según detalló el investigador, existen normativas específicas, particularmente en derecho de familia y derecho tributario, que recurren a la idea de fraude a la ley, pese a que no existe una definición legal del término.

«Se trata de un concepto que no está legalmente definido, por lo que su contenido debe ser discernido por quienes interpretan la norma. En ese escenario, contar con una reconstrucción sólida del pensamiento de Bello permitiría ofrecer una noción más fundamentada, menos tentativa, que pueda orientar tanto el desarrollo doctrinario como su aplicación en decisiones judiciales», sostuvo el docente de la PUCV.

La investigación contempla una metodología que articula distintas fuentes y tradiciones jurídicas. Para su formulación, el académico revisó textos de Andrés Bello, doctrina chilena sobre fraude a la ley, así como literatura vinculada al derecho romano y medieval, evidenciando el carácter histórico y evolutivo del concepto.

El equipo de trabajo de la investigación está integrado además por la profesora Claudia Mejías, especialista en derecho civil, quien aportará desde el análisis de la doctrina y la jurisprudencia contemporáneas, y desde la ejecución del proyecto Fondecyt, el cual corresponde al sexto en que Patricio Lazo participa como investigador responsable, consolidando así su trayectoria.

El estudio también busca generar herramientas concretas para la comunidad jurídica: «Uno de los objetivos es poner a disposición de colegas y operadores del derecho elementos provenientes de la historia jurídica, especialmente del derecho romano, que puedan ser utilizados tanto en la reflexión teórica como en la práctica cotidiana, por ejemplo, en la argumentación ante tribunales», afirmó el académico.

El Ciudadano