Investigación señala que retiros previsionales agudizaron desigualdad en el 50% más pobre de la población

La desigualdad patrimonial, que mide la concentración en la tenencia de activos netos de deuda, es un tema que conlleva profundas implicaciones sociales y económicas.

A diferencia de la desigualdad de ingresos, que mide la concentración de los flujos económicos, la desigualdad patrimonial se enfoca en stocks acumulados a lo largo del tiempo. Por ello, representa una dimensión más estructural de la desigualdad, que influye en la distribución de los ingresos, y en particular, da forma a la distribución de los ingresos del capital.

Con el objetivo de analizar la acumulación de riqueza en Chile, Pablo Gutiérrez, de la Facultad de Economía y Negocios de la U. de Chile; Ignacio Flores, investigador en Paris School of Economics, y Bastián Castro, instructor y asistente de investigación de la FEN, desarrollaron la investigación From Housing Gains to Pension Losses: New Methods to Reveal Wealth Inequality Dynamics in Chile.

Para los investigadores, analizar esta temática es fundamental, pues «entender las dinámicas de la desigualdad de la riqueza nos ofrece una perspectiva a largo plazo sobre la evolución de la desigualdad económica en Chile. De hecho, a diferencia de la desigualdad de ingresos, su movimiento histórico no se debe al aumento o disminución de subsidios puntuales, sino a la concentración histórica de los activos», señala el académico Pablo Gutiérrez.

Durante la última década, se han desarrollado nuevas metodologías para medir con mayor precisión la distribución de la riqueza, revelando patrones históricos en los países desarrollados.

En Chile, si bien existen algunas fuentes de datos, aún persisten importantes desafíos debido a la fragmentación e incompletitud de la información disponible.

Así, el estudio integra múltiples fuentes, incluyendo registros administrativos de la Superintendencia de Pensiones, la Encuesta Financiera de Hogares, listas de multimillonarios publicadas por Forbes (para ajustar la parte superior de la distribución) y datos del Banco Central sobre la valoración de activos financieros y no financieros.

Además, se utilizaron modelos de machine learning para incorporar información previsional al análisis, «dado que los fondos de pensiones en Chile son privados y heredables, forman parte de la riqueza privada de los hogares», señala el documento.

El período de análisis, que abarca de 2007 a 2021, muestra una ligera disminución en la desigualdad de la riqueza en Chile cuando se mide por la proporción del 10% más rico. Sin embargo. A pesar de lo anterior, la desigualdad de riqueza sigue siendo alta, donde el 10% más rico acumula el 65,8% de la riqueza nacional y el 1% el 34,5% para el año 2021.

Este descenso se explica en parte por el alza sostenida en los precios de la vivienda entre 2007 y 2021, lo que incrementó la riqueza de los hogares de clase media. Este grupo, que mantiene una parte importante de sus activos en bienes raíces como la vivienda principal, se vio beneficiado por esta valorización.

Sin embargo, este efecto positivo contrasta con el impacto negativo de los retiros previsionales durante la pandemia, que redujeron significativamente la riqueza del 50% más pobre de la población.

El estudio también ofrece una perspectiva internacional. La desigualdad de la riqueza en Chile, es significativamente más alta que en muchos otros países, especialmente en Europa, pero sigue por debajo de Sudáfrica y es comparable a Estados Unidos y Colombia.

Pero, al excluir los fondos de pensiones, el nivel de desigualdad patrimonial en Chile se asemeja más a la de Sudáfrica. Esto sugiere que los fondos de pensiones desempeñan un papel crucial en la distribución general de la riqueza en Chile, y su inclusión disminuye la desigualdad de riqueza.

Brechas persistentes: Retiros previsionales agudizaron desigualdad en el 50% más pobre, según investigación internacional liderada por el académico @fenuchile Pablo Gutiérrez https://t.co/o0CA1q5Rko pic.twitter.com/OzWJtw1p1h — Universidad de Chile (@uchile) June 17, 2025

Sigue leyendo: