Investigadores nortinos elaboran el primer mapa de riesgo volcánico en Chile

Investigadores del Núcleo de Investigación en Riesgo Volcánico – Ckelar Volcanes, de la Universidad Católica del Norte, publicaron el primer mapa de riesgo volcánico en Chile, el cual reúne toda la información relacionada con los peligros, vulnerabilidad y riesgos del volcán Guallatiri, ubicado en la región de Arica y Parinacota.

La geóloga María Paz Reyes, candidata a doctora en la Universidad de Ginebra, Suiza, y principal investigadora del artículo, explica que uno de los hallazgos más relevantes de esta investigación es que “este análisis muestra que la dispersión de tefra (ceniza) sería el fenómeno volcánico que tendría mayor impacto porque es el que se distribuye más ampliamente”.

De acuerdo a la investigación, el impacto podría involucrar a Chile, Perú, Bolivia, Argentina, Paraguay y hasta Brasil en una erupción de gran magnitud. Y a nivel local las áreas de mayor riesgo estarían ubicadas hasta 13 km del volcán, alcanzando las localidades de Chungara viejo, Ancuta y Guallatiri.

Reyes explica que al inicio de la investigación, no se encontró bibliografía en Chile sobre el riesgo que representa el volcán: “Cuando fui a terreno me di cuenta que no existía información para los turistas que visitan el Parque Nacional Lauca o Reserva Nacional Las Vicuñas (entre las cuales se encuentra el volcán) o para los mismos habitantes de los poblados vecinos”, indicó la geóloga.

A partir de aquello, se amplió la investigación para así tener un primer acercamiento al análisis de riesgo, con el fin de que esta información pueda generar conciencia sobre los peligros y riesgos asociados al volcán. Así, gracias a todos estos análisis, una de las conclusiones interesantes es que las condiciones de aislamiento en las que viven las personas de muchas localidades de la comuna de Putre, incrementarían la vulnerabilidad social ante una erupción volcánica.

“El Guallatiri es un volcán muy remoto, hasta ahora sus peligros, vulnerabilidad y riesgo han sido subestimados, por lo que una futura erupción amenazaría las áreas aledañas y la economía local principalmente relacionada, por ejemplo, con el turismo y ganadería”, resume la investigadora.

Por su parte, el Dr. Manuel Inostroza y coautor del artículo, comenta que la importancia del estudio está en que aborda problemáticas o vacíos de investigación: “Empezamos en 2017 desde cero, había escasa información sobre distintos aspectos del volcán. Nos hicimos cargo y comenzamos con el estudio de los fluidos volcánicos que emite el volcán, luego hicimos otro estudio sobre la evolución geológica del volcán y ahora este artículo”, detalló Inostroza.

En tanto, Alfredo Esquivel, geólogo y coautor de la investigación, destacó que en un futuro el desafío es que “con este tipo de investigaciones se aúnen esfuerzos de las universidades con las autoridades locales y nacionales, teniendo como principal beneficiado a las comunidades, producto de la planificación y prevención ante cualquier evento volcánico”.

El análisis realizado está alineado con los objetivos principales del Núcleo de Investigación en Riesgo Volcánico – Ckelar Volcanes, que es el enfoque de distintas subáreas que tiene la vulcanología, en los volcanes de la zona norte del país, los cuales tienen muy pocos estudios relacionados a disciplinas específicas.

“Este estudio es un primer acercamiento a los mapas de riesgo, queda mucho camino por recorrer. Una evaluación más precisa de riesgos volcánicos requiere la identificación de umbrales críticos, por ejemplo, para cada producto volcánico. Aquí no se hizo y queda como tarea para futuros trabajos”, concluye María Paz Reyes.