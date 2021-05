Investigan denuncia de mujer que fue inscrita como candidata con firma falsificada

Una mujer presentó una denuncia a la justicia, este viernes 14 de mayo, tras enterarse de que aparecerá este fin de semana como candidata a concejal por San Fernando, como perteneciente al Partido Regionalista Independiente (PRI), sin pedirlo o solicitarlo.

Paola Soto es la denunciante, que reveló que los datos que aparecen de ella en el Servicio Electoral son completamente falsos, razón por la que la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Regional de O’Higgins ya abrió una investigación.

«Es algo que yo no busqué en ningún momento y ni siquiera me enteré por el partido político ni por el Servel, me enteré por el banco. Mi certificado de enseñanza media que lo sacaron con la Clave Única, la dirección no es la mía, no corresponde ni siquiera a una dirección de aquí de San Fernando, la firma (que aparece) no es mi firma, no es mi dirección, no es mi teléfono», indicó Soto, según recoge Cooperativa.

Además, agregó a su denuncia que se dio cuenta de que desde el 2017 aparece como militante del PRI, y detalló que la inscribieron con firma y huella digital que no le pertenecen y que también le abrieron una cuenta en BancoEstado.

En esta línea, el presidente del Consejo Directivo del Servel, Andrés Tagle, informó que realizarán «denuncias por falsificación de instrumento público para que se investigue por parte de la Fiscalía dónde se produce”.

«No sabemos si la versión de la candidata que dice que no es es la correcta. Qué firmó de verdad ese oficial de Registro Civil, si es que lo hizo o si es que lo falsificaron, y realmente quién puede haber hecho la falsificación, eso ya va a competer a la Fiscalía, pero es un caso de falsificación de instrumento público”, añadió.

El caso de Soto se da a un día de realizarse las mega elecciones de dos días, 15 y 16 de mayo, por cargos municipales, gobernadores regionales y convencionales constituyentes, una ocasión única e histórica, donde además los pueblos originarios podrán escoger a sus constituyentes.

Fuentes: El Desconcierto/Cooperativa.