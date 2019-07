Investigarán masiva intoxicación de menores y funcionarios del Sename en Coronel

Las autoridades del Sename de Coronel anunciaron una investigación por una masiva intoxicación por alimentos registrada al interior de un centro para menores infractores de ley, en la cual resultaron afectados 18 menores y cuatro funcionarios.

Según informó Radio Cooperativa, se sospecha que una torta ingresada al centro para ver el partido entre Chile y Argentina (Copa América), sería la causante de la situación, que terminó con el envío de los afectados hasta el hospital San José de Coronel, donde fueron evaluados.

Ximena Morgan, directora regional del Sename Biobío, dijo a Cooperativa que la Seremi de Salud «está haciendo muestras de todas la comidas que se han hecho en las últimas 48 horas, al igual que muestras de comidas que traen externos, porque los sábados hay actividades donde organizaciones externas vienen».

«Todos comieron lo mismo, y algunos comieron las cosas que trajeron los externos y otros no, algunos comieron la comida preparada acá en el mismo centro, otros no, entonces por eso es que en este momento no podemos descartar ninguna posibilidad de las que se está investigando», concluyó la autoridad.