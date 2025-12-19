IPoM: Grau destaca crecimiento de 2,4% y rápida caída de la inflación

El ministro de Hacienda resaltó el informe de diciembre del Banco Central, señalando que la actividad económica avanza según lo esperado y que la inflación se encamina antes de lo previsto hacia el objetivo del 3%.

El Banco Central, en su IPoM de diciembre de 2025, informó que la inflación está cayendo más rápido de lo previsto y que alcanzaría la meta de 3% a comienzos de 2026. En noviembre, el IPC total y el subyacente llegaron a 3,4% anual, y las expectativas de inflación a dos años siguen alineadas con la meta oficial.

La autoridad monetaria proyecta un crecimiento del PIB de 2,4% en 2025 y mejora las perspectivas para 2026, con inversión y consumo impulsados por mejores condiciones financieras y mayor confianza. No obstante, advierte riesgos externos y reafirma que la TPM se ajustará con flexibilidad para asegurar la convergencia de la inflación al 3%.

¿Qué dicen los expertos?

Al respecto, el Ministro de Hacienda, Nicolás Grau, declaró que el informe daba cuenta de que la economía está creciendo y que se espera que este 2025 crezca a un 2,4%, en línea con las estimaciones de Hacienda.

“Lo segundo es que la inflación va a converger a la meta de 3% en los primeros meses del año 2026, y se espera incluso por algunos analistas que esto podría ocurrir en enero del 2026. A su vez se espera que la inflación promedio durante el año 2026 sea un 2,9%”, agregó el ministro.

Además, señaló que existe un crecimiento de la inversión de un 7%, que es el doble de lo que se estimaba a principio de este año, lo que para Grau, da cuenta de una economía que está tomando más impulso y generando capacidad de crecimiento a largo plazo.

“De esta manera, vamos a entregar la posta como gobierno en condiciones económicas sustantivamente mejores que las que nosotros enfrentamos al inicio de nuestro gobierno. Cuando nosotros llegamos, la inflación iba al alza, había problemas de déficit externo, teníamos una situación de crecimiento en que trimestre a trimestre la economía estaba decayendo, y no había este impulso de la inversión que tenemos en este momento”, indicó Grau.

Asimismo, declaró que el gobierno va a entregar una economía que está creciendo más de lo que estaba creciendo en el contexto de pre-pandemia y agregó que: “las familias van a seguir teniendo aumento de los salarios que están por sobre el aumento de la inflación, lo que les permite tener una mayor capacidad de compra y de esa manera tener una mejor situación material de sus familias”.

Por otro lado, el académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello, Gonzalo Escobar, declaró:

“Las cifras del IPoM de diciembre son bastante positivas en comparación con las cifras anteriores, ya que está la posibilidad de volver a crecer a un 3% el próximo año, principalmente por un incremento en la inversión de bienes transables, es decir, de bienes que se venden o se comercializan con el resto del mundo”.

En esa línea indicó que el próximo gobierno se instalará en una economía favorable, independientemente de las medidas que se tomen en la próxima administración. Además, señaló que: “todo esto se traduce en generación de puestos de trabajo y, por lo tanto, deberíamos tender a ver que los niveles de desempleo vayan disminuyendo”

Por otro lado, en conversación con el medio Emol, Rodrigo Montero, economista y decano de la facultad de administración y negocios de la U. Autónoma, indicó: «En general, se trata de un buen informe de política monetaria. Vemos que el escenario mejora en el margen. La actividad se posiciona ya con un crecimiento en torno a 2,4% para este año, y mejora marginalmente también el crecimiento esperado para el próximo»

En declaraciones para el mismo medio, Ricardo Ruiz, economista y director de la Escuela de ingeniería comercial de la UFT, declaró: «Me parece que el IPoM trae noticias esperables y que son medianamente positivas. Esto, ya que el Banco Central visualiza que la inflación convergerá a la meta del 3% durante el primer trimestre del 2026»

Sin embargo, aclaró que se trata de una mejora solo parcial, ya que aún se requiere mayor ambición. Indicó que el propio Banco Central advirtió que el empleo no muestra un crecimiento significativo y que el desempleo continúa elevado, particularmente entre mujeres y jóvenes.

Benjamín Villena, profesor asociado del Instituto de Políticas Económicas UNAB, también conversó con Emol al respecto: «Contiene una perspectiva macroeconómica cautelosamente optimista principalmente por una inversión que ha sido mayor a lo previsto y términos de intercambio más favorables, debido al mayor precio del cobre», concluyó.